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НБУ: впервые с 2013 года банковский сектор выйдет на прибыль

29 ноября 2018 | 18:22

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Впервые с 2013 года банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.


Прибыль банков за 10 месяцев этого года выросла в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд грн. 


"Впервые с 2013 года банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность. По последним данным, прибыль банков за 10 месяцев этого года выросла в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд грн. За октябрь прибыль 3,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

Рожкова отметила, что среди объективных причин возврата к прибыльности - значительный рост как процентных, так и комиссионных доходов банков, а также рекордно низкие расходы на формирование резервов в этом году. За 10 месяцев сектор сформировал резервов на 21,4 млрд грн, на 25% меньше г/г. 



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