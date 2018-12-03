Схватка за Nissan. Как глава автогиганта попал в японскую камеру-одиночку 03 декабря 2018 | 08:38 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Один из самых известных международных менеджеров топ-класса Карлос Гон сейчас находится в тесной камере-одиночке Токийской окружной тюрьмы. Обладателю роскошных резиденций во многих странах планеты приходится спать на соломенных матах-татами и беспрекословно выполнять требования надзирателей. Еще пару недель назад 64-летний уроженец Бразилии с французским паспортом возглавлял тройственный альянс французского концерна Renault и японских Nissan и Mitsubishi, который только что вышел на первое место в мире по объему сбыта автомобилей. За первые шесть месяцев нынешнего года это объединение продало по всему миру 5,54 млн машин, слегка опередив группу Volkswagen с ее показателем в 5,52 млн. Вероятно Думаю, что всплывут и другие прегрешения сидящего сейчас в одиночке топ-менеджера, однако у его дела есть и другой аспект — оно может разрушить крупнейший в мире автомобильный альянс и вызвать серьезную напряженность в отношениях Парижа и Токио.Однако репутация гения бизнеса не спасла Карлоса Гона. 19 ноября он был арестован на посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда — по законам жанра голливудских боевиков. Сотрудники спецгруппы токийской прокуратуры надели на него наручники прямо в роскошном бизнесджете, когда тот только прибыл в японскую столицу из-за границы.

Карлоса Гона подозревают в крупном нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что с 2010 по 2015 год ему начислили как председателю совета директоров Nissan около 10 млн иен (примерно $89 млн). Однако задекларировал из них он только половину. Этот пункт прокуратура считает практически доказанным, хотя, как сообщается, на Гона имеется и другой весомый компромат. Жестокий эмиссар Renault Есть, например, сведения, что менеджер переложил на японскую корпорацию свои потери от личных неудачных капиталовложений в размере примерно $15 млн. В Амстердаме по инициативе Гона полностью на средства Nissan была создана "бумажная" инвесткомпания, которая своим прямым делом не занималась, однако приобретала роскошные апартаменты для Гона в Рио-де-Жанейро и Бейруте, где прошло его детство. Nissan также оплачивал ему элитное жилье в Париже, Токио и Амстердаме.Речь могла идти о переводе части производства Nissan на территорию Франции для увеличения там занятости, что может поднять не слишком высокую популярность администрации президента Эмманюэля Макрона.Карлос Гон использовал для личных нужд роскошный бизнесджет, что тоже считается нецелевым расходованием средств компании. На самолете в последнее время он, например, постоянно летал в свой дом в фешенебельном районе Бейрута, где у Nissan особых деловых интересов не наблюдается. Карлос Гон был командирован в Nissan в 1999 году, когда японская корпорация была на грани банкротства. Тогда ей пришла на помощь французская Renault, но на своих жестких условиях. Она купила 43,4% акций Nissan (у компании доля участия в Renault составляет 15% без права голоса в совете директоров) и назначила фактическим, а потом и формальным главой своего представителя Карлоса Гона. Французские комиссары вошли в совет директоров японской корпорации и возглавили ее беспощадную переделку. Были уволены более 20 тыс. сотрудников Nissan, закрыты пять его нерентабельных заводов, коренным образом урезаны расходные статьи бюджета. Тем не менее он вновь стал одной из лучших корпораций отрасли. К настоящему времени фактически изменились и его отношения с Renault. Париж требует интеграции Французская корпорация теперь существенно уступает японской по доходам, по уровню технических инноваций. Поступления от акций Nissan составляют половину При этом нужно учесть, что Renault находится под контролем правительства Франции, которое обладает контрольным пакетом акций компании. В Токио полагают, что Париж хотел бы еще сильнее запустить руку в богатства Nissan, добившись полного слияния двух корпораций, которые пока сохраняют самостоятельность и выступают лишь как партнеры по альянсу. Карлос Гон долгое время был против слияния — как опытный менеджер он видел массу опасностей в создании гигантского неуклюжего международного монстра. Однако, если верить японским СМИ, на менеджера надавили французские власти: они якобы пригрозили, что могут не продлить полномочия Гона на посту главы Renault. В результате в минувшем сентябре тот объявил совету директоров Nissan, что намерен предпринять решительные шаги по интеграции двух частей альянса. Японский менеджмент компании почувствовал смертельную угрозу и начал быстро действовать. Nissan требует равноправия Руководство компании, как пишут СМИ, передало в прокуратуру компромат на Карлоса Гона. Французского эмиссара после ареста немедленно сместили с постов председателя советов директоров Nissan и Mitsubishi. Однако он по-прежнему остается главой Renault: правительство Франции пока заявляет, что придерживается принципа его невиновности. Тем временем взбунтовавшееся японское руководство Nissan уже заявило, что на место Гона будет избран только японец. Менеджмент предупредил, что считает несправедливыми нынешние отношения с Renault и намерен их пересмотреть. Речь идет о том, что Nissan хочет приобрести во французской корпорации равноправный пакет акций и получить право влиять на ее решения. Это совершенно не устраивает Париж: министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр уже заявил, что об изменении баланса сил в альянсе не может быть и речи, а Nissan, по его мнению, обязательно должен возглавлять только представитель Renault. Правительство Японии на просьбы Парижа о сотрудничестве особо не откликается, что, как полагают, может вызвать кризис в двусторонних отношениях и даже создать проблемы в работе только что сформированной зоны свободной торговли с участием Японии и Евросоюза. Страсти накаляются, схватка неизбежна, а западная печать наполнена рассказами о страданиях Карлоса Гона. С момента ареста его держат без предъявления обвинения и подвергают допросам без присутствия адвоката. "Такое может происходить только при какой-нибудь коммунистической диктатуре", — с возмущением написала, например, американская The Wall Street Journal

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