ТЕМА

За день в Киеве обокрали двоих прокурорских

28 декабря 2018 | 11:14

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В Киеве на проспекте Героев Сталинграда из автомобиля сотрудника столичной прокуратуры украли документы, включая паспорт и удостоверение работника прокуратуры, а также "флешки" и кошелек с деньгами. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 УК - кража. 

Позже на улице Чавдар в столице неизвестные похитили автомобиль Toyota C-HR, принадлежащий сотруднице столичной прокуратуры. 



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