За день в Киеве обокрали двоих прокурорских

28 декабря 2018 | 11:14

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда из автомобиля сотрудника столичной прокуратуры украли документы, включая паспорт и удостоверение работника прокуратуры, а также "флешки" и кошелек с деньгами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 УК - кража.



Позже на улице Чавдар в столице неизвестные похитили автомобиль Toyota C-HR, принадлежащий сотруднице столичной прокуратуры.