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На Полтавщині затримано чотирьох поліцейських
30 декабря 2018 | 21:11
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Працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України і Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, затримали чотирьох поліцейських. Їм інкримінують нанесення тілесних ушкоджень чоловікові та привласнення його майна.
За матеріалами Полтавського управління ДВБ НПУ територіальним управлінням ДБР під процесуальним керівництвом ГПУ було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України. Провадження відкрито за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітниками поліції області мешканцю Кременчука та привласнення його майна.
Спільними діями на підставі ст.208 КПК України чотирьох співробітників поліції у Полтавській області затримано.
За місцем їхньго мешкання проведено санкціоновані обшуки.
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