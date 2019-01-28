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Норвегия бьет рекорды продаж экологичных автомобилей
28 января 2019 | 09:08
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Норвегия по итогам 2018 года снова установила рекорда по доле экологичных автомобилей — как среди новых регистраций, так и среди всех машин на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Службы информации о дорожном движении Норвегии, пишет «Интерфакс-Украина».
По данным службы, автомобили на новых источниках энергии, в том числе с электрическими или водородными двигателями, в прошлом году составили 31,2% всех проданных в стране новых машин, в 2017 году эта доля равнялась 20,9%.
С учетом гибридных моделей в норвежском автопарке появилось 49,1% таких автомобилей, на 10,2 процентного пункта больше, чем годом ранее.
В целом, продажи новых автомобилей в Норвегии сократились в прошлом году на 6,8% с рекордного уровня, до 147,929 тысяч единиц. Вместе с тем 2018 год стал шестым по численности проданных автомобилей в истории страны.
При этом объемы реализации экологичных машин подскочили на 40% по сравнению с 2017 годом. Между тем доля автомобилей с дизельным двигателем в продажах снизилась с 23,1% в 2017 году до 17,7% в 2018 году.
В общей сложности из 2 млн машин на дорогах Норвегии 10% приходится на экологичные автомобили.
Электромобили в Норвегии не облагаются НДС и налогом на покупку автомобиля, поэтому обходятся дешевле, чем аналогичная новая машина на бензине или дизельном топливе. Кроме того, во многих населенных пунктах экологичным автомобилям предлагается бесплатная парковка, а кое-где также бесплатная подзарядка и право пользование полосами для общественного транспорта.
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