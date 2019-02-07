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Telegraph: третий подозреваемый по "делу Скрипалей" мог остаться в Великобритании
07 февраля 2019 | 11:32
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По информации газеты, Сергей Федотов отменил поездку обратно в Россию перед вылетом.
Третий подозреваемый, якобы причастный к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отказался от планов покинуть Великобританию и остается в стране после того, как из нее уехали первые два россиянина, которых британские власти подозревают в их отравлении. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.
Согласно ее информации, россиянин по имени Сергей Федотов прибыл в Великобританию в тот же день, что и подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти считают, что "Федотов" - не настоящее имя этого человека и что он является сотрудником российских спецслужб. Федотов должен был вернуться в Москву тем же рейсом, что и двое других подозреваемых, однако отменил поездку перед вылетом.
По данным The Daily Telegraph, британские спецслужбы не установили, что произошло с третьим подозреваемым. "Неясно, почему Федотов не сел в самолет, - сообщил источник газеты. - Однако в последний момент он отменил свою регистрацию и регистрацию своего багажа. Возможно, он все еще находится в бегах в Британии".
По данным газеты, Федотов не попал в поле зрения камер наблюдения в Солсбери (графство Уилтшир"), что дало основание предположить, что он не посещал этот город, где проживали Скрипали. The Daily Telegraph, не приводя доказательств, приводит несколько версий о том, какую роль Федотов якобы мог играть в отравлении - ввез в Великобританию отравляющее вещество, следил за Скрипалями, руководил покушением.
12 октября прошедшего года газета The Daily Telegraph информировала, что полиция Лондона изучает возможность предъявления обвинения возможному третьему фигуранту дела об отравлении в английском городе Солсбери. По информации издания, контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда расследует ситуацию вокруг третьего подозреваемого по делу о нападении в Солсбери с применением отравляющего вещества нервно-паралитического действия на фоне предположений о том, что он находился настороже, покуда совершалось преступление. Газета уверяет, что следователи идентифицировали третьего человека в деле отравления полковника Сергея Скрипаля по ходу того, как российский гражданин совершал поездку под именем Сергея Федотова.
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