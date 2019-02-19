НЕПОЛИТКОРРЕКТНАЯ ГЕНЕТИКА 19 февраля 2019 | 09:05 , Сергей Лопатенок распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Американского биолога, первооткрывателя ДНК Джеймса Уотсона лишили почетных званий, потому что он продолжает настаивать, что белые и чернокожие не равны по интеллекту. Не беремся обсуждать умственные способности, но про разницу в физических данных представителей разных рас говорят многие. Известно, что на всех олимпиадах спортсмены с темным цветом кожи вне конкуренции в беге. Зато белые заберут все медали в плавании. О том, как расовые особенности влияют на спортивные результаты, рассказал в интервью изданию Город 812 профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой физиологии НГУ им. Лесгафта Игорь Левшин.

— На самом деле организмы белых и темнокожих людей устроены по-разному – или это миф?

— Они действительно обладают некоторыми морфологическими и функциональными различиями строения опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, функционированием систем регуляции основных функций, особенностями высшей нервной деятельности и другими параметрами, обусловленными, в большей мере особенностями длительного проживания в тех или иных регионах нашей планеты. При желании их можно достаточно легко обнаружить, если сравнить среднестатистических представителей различных рас.



— И все это влияет на спортивные результаты?



— Не знаю, насколько корректно сегодня говорить о расовых особенностях тех или иных спортсменов, но наличие тех или иных параметров организма спортсменов, предпочтительных для эффективной деятельности в том или ином виде спорта, конечно, существуют. Как и качества, необходимые для достижения высоких спортивных результатов.



— Какие, например?



— Выделяют четыре основные вида двигательных качеств в физической деятельности — это гибкость, выносливость, сила и быстрота. Известно, что гибкость следует активно начинать развивать с 4 — 5 лет, поэтому так рано и ведут детей в гимнастику и фигурное катание, и она только на 20 — 30 процентов обусловлена врожденными особенностями организма.



Выносливость основана на качественном функционировании так называемых газотранспортных систем, то есть доставке кислорода и удалении углекислого газа и тренируема на 90 — 95 процентов вплоть до 25, а то и больше лет. Поэтому и заявляют о себе стайеры, лыжники или футболисты часто уже в возрасте.



Тренируема и сила, скажем, Сильвестер Сталлоне был хилым мальчиком, чуть ли не инвалидом детства, но за счет регулярных занятий добился высокого результата.



— Осталась быстрота.



— А вот быстрота зависит прежде всего от особенностей строения костного и нервно-мышечного аппарата, биомеханических особенностей прикрепления мышц к костям, строения суставов и соотношения быстрых и медленных мышечных волокон. Это качество в большей мере генетически запрограммировано, и успешно развить его в процессе жизни мало кому удается. Многое зависит и от того, как прикреплены кости, какой рычаг, и здесь мы ничего при всем желании изменить не в состоянии.



— У африканцев какое-то особое «крепление», раз они всех обгоняют?



— Скорее всего да, но существуют и другие факторы, обусловливающие такие качества коренных представителей африканского континента. Кроме того, сами кости у них другие — узкие и тяжелые. Поэтому плавать они не могут, зато марафонцы из них хорошие. Тонкие голени, значительно более легкие, чем у европейцев того же роста, позволяют кенийцам экономить до 8 процентов энергозатрат.



Плюс уникальные параметры утилизации кислорода, величины максимального потребления кислорода (эти факторы в значительной мере определяют физическую работоспособность) от чего зависит работоспособность человека в длительном промежутке времени. У них эта величина запредельная.



Белый торс всегда длиннее



— Почему один и тот же бегун не одинаково успешен и на коротких, и на длинных дистанциях? Это генетика?



— Здесь все дело как раз в соотношении мышечных волокон. Одни обеспечивают быстрый, качественный, но недолгий процесс, у стайера они другие, могут работать долго, без особого напряжения, и их называют неутомляемые. И уже при рождении их соотношение запрограммировано.



— Если африканец родился в Европе, его физические данные останутся такими же?



— Все, что заложено, останется, но со временем уйдет. Лет через 200 — 300 потомки приехавшего из Африки потеряют свои быстрые волокна.



Человек существует более 150 миллионов лет, условия жизни у каждого свои. В Африке нет необходимости иметь толстую жировую прослойку. У скандинавов, живущих на севере, она напротив есть.



— Предположим, мы целенаправленно возьмемся за подготовку из скандинава бегуна длинную дистанцию стайера. У нас получится – обгонит он африканца?



— Получится хороший стайер, но не такой, как из Африки. Наш университет вел исследования по расшифровке генотипа спортсменов-пловцов из Пензы, там очень хорошая школа. Так вот одну довольно известную пловчиху обследовали по всем параметрам — и приняли решение сменить ей специализацию. Ее изначально планировали в спринтерском плавании, а когда исследовали генетические особенности строения мышц, обнаружили гены, ответственные за выносливость — хорошо развиты и эффективно работают. Дали рекомендации, перевели в стайеры, и результаты сразу пошли.



— Что собой представляют эти исследования на генотип?



— Многочисленные анализы — кровь, слюна, мышечная ткань. Такие лаборатории есть только в Москве и СПб. Расшифровывается геном человека. Очень сложная методика, но эффективная. Генетических различий на глаз не видно, но внешне бегун заметно отличается от пловца.



Пловцы, как правило, высокого роста, широкие в плечах, с большим размахом рук, узкий таз, нерельефная мускулатура и достаточно плотный слой жировой ткани. Внешне напоминают форму капли, благодаря чему минимально сопротивление воды, и этот фактор чрезвычайно важен.



Для тех, кто выступает на дальних дистанциях, важный параметр — плавучесть. Удельный вес у пловцов меньше, чем у стандартного человека. Так легче удерживать себя на поверхности, иначе бы шел на дно.



Кто обладает этими качествами, кто за минимальное количество действий достигает большего эффекта, имеет более высокий КПД, тот и более успешен. Чем длиннее торс — тем выше скорость плавания.



— Измеряли, у кого торс длиннее?



— А длиннее торс, как показали исследования, при равном росте у белых мужчин, в среднем на три сантиметра длиннее, чем у африканцев. Соответственно, у темнокожего длиннее ноги, что позволяет ему быстрее бежать.



У спринтеров же колоссальную роль играет не столько рост, сколько соотношение длины конечностей и длины туловища. Наш Валерий Борзов имел уникальное соотношение – 55 процентов конечности и 45 процентов туловище (тогда как у среднестатистического обычного человека — 50 на 50), поэтому и показывал уникальные результаты на стометровке. Длинные конечности и относительно короткое туловище залог победы в спринте, а у темнокожих людей такое соотношение заложено генетически.



— Получается, центр тяжести у темнокожих людей выше?



— Безусловно, и ноги у них движутся быстрее. А скажем, якуты более устойчивы, они не бегают, пропагандируют национальные виды борьбы. Короткие ноги, квадратное туловище — и вперед бороться. То же самое с кавказцами, они доминируют в единоборствах. Раз уж заговорили про центр тяжести, нельзя не вспомнить про мужчин и женщин. Почему мужчины-гимнасты по бревну не ходят? Просто у девчонок, как ни странно, короче ноги, и они устойчивее, пластичнее, способность к равновесию больше выражена.



— Высокий рост позволяет темнокожим людям успешно играть и в баскетбол?



— Только не надо думать, что им просто легче добираться до кольца. Чем выше рост, тем больше резервов системы дыхания. Общая поверхность тела человека — около полутора квадратных метра, и если у среднестатистического человека в покое величина вдоха и выдоха составляет обычно 500 — 600 куб. см, то у больших достигает 1200 — 1300 куб. см. У кого грудная клетка больше, у того и возможности к максимальному потреблению кислорода шире, а мы уже говорили, насколько это важно для работоспособности человека. Баскетболист просто может больше сделать на площадке, запас его организма выше.



Огромное значение имеет и работа центральной нервной системы, и здесь белые люди заметно уступают негроидам. Врожденная быстрота зависит от того, как быстро поступает сигнал и как быстро он перерабатывается. У нас 60 — 70 процентов времени реакции уходит на обработку сигнала в центральной нервной системе (в голове), у негроидной расы эти параметры лучше — у них реакция быстрее. Поэтому у них и боксеры хорошие, там тоже в короткий промежуток времени надо принять решение. Для игровых видов это очень существенно, не только для баскетбола.



Я видел в свое время протокол осмотра Андрея Аршавина в клинике МЧС, когда он еще не был знаменитым Аршавиным. Так вот если обычный человек за секунду выбирает решение из 3 — 4 вариантов — это хороший показатель. Аршавин успевает за секунду переработать 7 — 8 вариантов.



Про индусов и шерпов



— В баскетболе хорошо проявляют себя чернокожие американцы, а в волейбол, где тоже многое зависит от роста и скорости принятия решения, играют практически одни белые. Почему так?



— Здесь, думаю, дело не в физиологии, а в традициях. Баскетбол исторически популярен в США, кольца есть и были в каждом дворе, а волейбол появился позже. То же самое и с соккером, он тоже там не сильно популярен. А кому-то не интересен ни соккер, ни баскетбол с волейболом.



— Кому они не интересны?



— Вот возьмем индусов, они в ближайшие годы, думаю, вообще не выиграют ничего на Олимпийских играх. Только если на шахматных Олимпиадах. У них другая мотивация, другие стимулы и другие представления о прекрасном. У мужчин всех без исключения брюшко, весь такой мягонький, грудь висит почти 3 — 4-й размер, никакой мышечной системы. Стремление именно к таким формам. И возникает сомнение, будет ли он бегать или прыгать? Да не будет, не надо ему это. Это уже в голове заложено, у него другие приоритеты.



А американцы спортивны по природе. У них образ жизни иной, условия другие. Солнце светит, тоже важный фактор — гормон удовольствия. Они более агрессивны, гиперсексуальны — все это обусловлено тем, что у южан больше тестостерона.



— Жители Азии тоже живут под солнцем.



— Конечно, азиаты гораздо более мелкие в сравнении с европейцами. Они не могут претендовать на те виды, где необходим высокий рост и большая мышечная сила. Например, метание молота. Они изначально в проигрышной ситуации. Зато где они сильны и востребованы — в настольном теннисе. Великолепная реакция, подвижность это все изначально идет от восточных единоборств.



Или шорт-трек — в классических коньках у корейцев нет таких успехов, как на укороченных и более скоростных дистанциях.



Но помимо внешних различий и факторов большое влияние имеет и разное количество гормонов. Эти регулирующие вещества оказывают влияние на поведение, развитие, проявление способностей. В настоящее время за норму принято соотношение тестостерона и эпитестостерона, равное 4:1, выявленное методом газовой хроматографии. В случае превышения этого показателя, спортсменов принято отстранять. Но швейцарские ученые обнаружили, что используемый Всемирным антидопинговым агентством анализ на анаболические стероиды не может использоваться, поскольку не учитывает этнические особенности спортсменов.



Кто всегда бы на допинге попадался, так это шерпы – жители Тибета. Вы их видели? Короткие ноги, квадратное телосложение и огромные бочкообразные грудные клетки, потому что они выкачивают кислород из атмосферы, а его в горах мало. Это как машина по добыче кислорода. Эритроцитов у среднестатистического человека 4 — 5 миллионов в миллилитре, а у них 7 — 8 — это запредельно.



— Невероятные успехи китайских спортсменов связаны с генетикой, или все дело в стимулирующих средствах?



— У китайцев слабая генетика в сравнении с другими. Только последние 50 лет они стали лучше жить, и это сказалось на спортивных результатах, что напрямую связано с экономическим фактором. Были маленькие, забитые, неухоженные, малый вес. Сейчас жизнь налаживается и резервы есть. У них население миллиард с лишним и на каждое место в спорте сто человек всегда готовых выйти на старт. Есть конкуренция, есть мотивация и есть выбор. Где у нас десяток — у них сотни кандидатов. Сломался один — на его месте уже другой. У нас лечат, восстанавливают, а там уже следующий выступает.



— То есть числом берут?



— И мы так же брали в свое время. Откуда успехи СССР в спорте? Борцы нужны — поехали на Кавказ, нужны стайеры — найдем в Прибалтике, в Средней Азии — свои таланты.



— Как в прошлом человек военный, объясните — по расовой принадлежности можно судить, чьи солдаты лучше?



— Я в советской и российской армии служил. Поэтому здесь могу говорить только за нашу страну. Первый военный опыт получил в школе водолазов в Севастополе, где преподавал. Контингент там специфический, водолазы должны быть флегматики по своему характеру, не бояться идти на глубину. Лучшие были латыши и другие прибалты, которые в силу характера методично и флегматично, но настойчиво делали свое дело. Потом шли украинцы и белорусы, только за ними — русские. А набрали как-то целую роту армян, теорию они освоили прекрасно, когда же дело дошло до практических спусков и надо было под воду идти, категорически отказались, несмотря ни на какую присягу. Азиатов-подводников тоже единицы видел.







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