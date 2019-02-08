ТЕМА

Жулики очень удачно обокрали прокурорскую квартиру

08 февраля 2019 | 11:23

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В Краматорске Донецкой области неизвестные обворовали квартиру прокурора местной прокуратуры. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.


Злоумышленники проникли в квартиру во время отсутствия хозяев, подобрав ключи. Из квартиры прокурора вынесли почти 200 тысяч гривен, а также ювелирные украшения. Общая сумма убытков еще устанавливается. По данному факту начато уголовное расследование по ст. 185 Криминального кодекса Украины – кража.



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