|
Жулики очень удачно обокрали прокурорскую квартиру
08 февраля 2019 | 11:23
распечатать комментарии [0] добавить в
В Краматорске Донецкой области неизвестные обворовали квартиру прокурора местной прокуратуры. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Злоумышленники проникли в квартиру во время отсутствия хозяев, подобрав ключи. Из квартиры прокурора вынесли почти 200 тысяч гривен, а также ювелирные украшения. Общая сумма убытков еще устанавливается. По данному факту начато уголовное расследование по ст. 185 Криминального кодекса Украины – кража.
также читайте
[06.02.2019]
|
по теме
«Антонов» обещает возобновить производство трех самолетов
08. 02. 2019 | 14:23
Госпредприятие «Антонов» в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Нацбанк подтвердил прогноз инфляции и роста ВВП на 2019-2020 годы
08. 02. 2019 | 14:21
В Национальном банке ожидают, что на конец 2019 года инфляция составит 6,3%, а на конец 2020 года — 5%. Что касается роста ВВП, то на конец 2019 года ВВП должен составить 2,5%, однако, в 2020-2021 годах ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ назвал сроки нового повышения цены газа
08. 02. 2019 | 11:26
Очередное повышение тарифов на газ для населения ожидается во II квартале 2019 года. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает УНН.
рост переводов от трудовых мигрантов замедлится
08. 02. 2019 | 11:22
Темпы роста денежных переводов от трудовых мигрантов замедлятся в 2019-2021 годах. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»