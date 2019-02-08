Жулики очень удачно обокрали прокурорскую квартиру

Злоумышленники проникли в квартиру во время отсутствия хозяев, подобрав ключи. Из квартиры прокурора вынесли почти 200 тысяч гривен, а также ювелирные украшения. Общая сумма убытков еще устанавливается. По данному факту начато уголовное расследование по ст. 185 Криминального кодекса Украины – кража.

В Краматорске Донецкой области неизвестные обворовали квартиру прокурора местной прокуратуры. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.