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НБУ назвал сроки нового повышения цены газа
08 февраля 2019 | 11:26
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Очередное повышение тарифов на газ для населения ожидается во II квартале 2019 года. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает УНН.
"Большой вклад в административную инфляцию сделает дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во II квартале 2019 года)", - указали в НБУ.
По прогнозу Нацбанка, в целом административно регулируемые цены в 2019 году вырастут на 13,6%. Пересмотр их темпов роста по сравнению с предыдущим прогнозом (11,7%) преимущественно связан с переносом повышения цен на централизованное отопление и горячую воду на январь 2019 года (с декабря 2018 года) и несколько большим повышением акцизов на табачную продукцию.
В среднесрочной перспективе рост административных цен будет замедляться до 10% в 2021 году.
Напомним, как прогнозирует НБУ, в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до 6,3% на конец 2019 года и верхней границы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.
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[06.02.2019]
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