15 февраля 2019 | 09:07 , Виктор Меняйло для «Темы»

«Безвиз» конечно хорошо, но не у всех есть время, деньги или желание ехать в Европу. А поскольку сидеть и втыкать в интернет днями напролет не совсем полезно для здоровья, мы решили осмотреть местные достопримечательности под Киевом. Ближайшим к Круглику городом оказался Васильков. Наставили в Maps.me точек и тронулись в путь.

По легенде, когда Екатерина Вторая ехала в Крым, в Василькове у нее сломалась карета. Царица спросила, что это за город, и ей ответили: «Васильков». Пока карету чинили, Екатерина спала, а проснувшись, снова поинтересовалась, что это за город, и ей снова ответили: «Васильков». «Большой город Васильков», - сделала вывод царица, а это выражение стало неофициальным девизом города.

Первой достопримечательностью на нашем пути стала деревянная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1859 году. Это конечно не Тадж Махал, но ввиду отсутствия альтернативы, один разок можно глянуть.

Дальше по плану был Музей военной техники, который обнаружили и забили на Maps.me, но проехав несколько километров, уперлись в ворота военной части. Солдат с автоматом ласково сообщил, что музея здесь нет, и никогда не было. Сфотографировав с горя самолет, поехали к следующей церкви.

Но порадовала не столько Николаевская церковь 1792 года постройки, сколько елочка, наряженная прихожанами на могиле какого-то священнослужителя. Такого мы еще не видели! Пополнив запасы воды в источнике святого Феодосия, что рядом с храмом, поднялись к главной церкви города – собору Антония и того самого Феодосия, чьим именем нарекли источник. Собор описывать не будем, о нем достаточно информации в интернете.



Главной достопримечательностью Василькова времен развитого социализма был штаб Черниговского полка, присоединившегося в 1825 году к восстанию декабристов и памятник самим декабристам. В здании даже сохранилась камера, в которой после ареста сидели Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. Ныне в штабе райуправление милиции, и без особого повода туда не пускают. Пару лет назад такой повод у нас был, но помещение запомнилось только тем, что было насквозь прокурено и курили вероятно дешевый табак.

О декабристах мы знаем из школьной истории и по советскому фильму «Звезда пленительного счастья». Но тогда режиссеры скромно умолчали, что жены декабристов, которые поехали за мужьями в сибирскую ссылку, испортили им всю каторгу.

«Портреты первых наших апостолов-мучеников меня так тяжело грустно поразили, что я до сих пор не могу отойти от этого мрачного впечатления», - писал в дневнике Тарас Шевченко после того, как в журнале «Полярная звезда» увидел изображения пяти казненных декабристов и предложил выбить памятную медаль. «С одной стороны – портреты этих великомучеников с надписью «Первые русские благовестители свободы», а на другой стороне медали – портрет неудобозабываемого Тормоза (Николая 1. – Авт.) с надписью «Не первый русский коронованный палач», - писал поэт. Но современный историк Дмытро Шурхало в книге «Українська якбитологія» утверждает, что «в тех обстоятельствах «Тормоз», сам того не желая, спас украинское дело от «благовестителей свободы».

С ним согласен и историк Кость Бондаренко. В предисловии к этой книге он написал, что «Валуевский церкуляр и Эмский указ казались бы на фоне декретов декабристов просто благом для украинского языка, украинской культуры и украинской истории». Если коротко, то декабристы не признавали ни украинского народа, ни тем более, украинского государства.

Один из лидеров декабристов Павел Пестель право на государственность признавал только для Польши, которая должна была сохранять с Россией теснейший союз. Также он считал бесперспективной ассимиляцию еврейского народа и разработал план «содействия евреям в создании отдельного государства в какой-нибудь части Малой Азии». Таким образом, мы логически перешли к еврейской части нашего путешествия.

В Василькове сохранились две синагоги, находящиеся в центре города. Одна на улице Гоголя 16, построенная в 1812 году, о чем указывает выложенная из кирпичей надпись на стене. Там одно время была еврейская школа-хедер, а теперь - обычная образовательная школа.



Вторая синагога находится с другой стороны улицы возле железнодорожной колеи. Там после войны располагалась железнодорожная станция Васильков-2, потом просто жили люди, а теперь уже никто не живет, и здание потихоньку разрушается.

Покончив с еврейским вопросом, обнаружили, что уже проголодались и решили откушать в местной пиццерии, расположенной между синагогами. Цена вопроса – 170 грн. Это собственно пицца с четырьмя видами мяса, плюс кофе и томатный сок.

После приема пищи, дабы не испортить фигуру, гуляли по городу пешком. Местный краеведческий музей, находящийся рядом с пиццерией, традиционно по субботам и воскресеньям закрыт. Не понятно, для кого он работает в рабочие дни?

Далее по плану у нас был дом, в котором убили художницу Аллу Горскую. Поскольку планшет с картой остался в машине, дорогу к дому спрашивали у местных жителей. Но все, к кому мы не обращались, ничем помочь не могли. Пришлось надеяться только на себя.



Кто, когда и зачем убил художницу – это отдельная тема, но убийство Горской, по словам диссидентов, стало переломным в жизни шестидесятников.

Солнце уже клонилось к закату, но пить пиво было еще рано, и мы решили осмотреть памятник любителю декабристов Тарасу Шевченко на улице Соборной.



Как пишут путеводители, монумент отличается «человечностью» - украинский гений изображен не суровым стариком с осуждающим взором, как обычно, а молодым и вдохновленным поэтом, присевшим отдохнуть с книжкой в руках. Мы предположили, что в руках Шевченко держит уже упомянутый нами журнал «Полярная звезда».

По дороге домой вспомнили, что последний раз осматривали местные достопримечательности Василькова ровно 10 лет назад. За это время тут абсолютно ничего не изменилось.