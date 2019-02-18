В Италии схвачен крутой мафиозо

18 февраля 2019 | 14:34

В итальянском Неаполе в ходе рейда карабинеры задержали около 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом "Секуино". Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание ANSA. Следственный суд издал приказ об аресте - подозреваемых обвиняют в членстве в мафии, вымогательстве, незаконной продажи оружия и наркотиков. По мнению стороны обвинения, все преступления усложняются целями и методами мафии.

Отмечается, что главы клана - братья Сальваторе и Никола Секуино - отдавали приказы прямо из тюрьмы, в которой находятся в данный момент.

Ранее УНН сообщал, что Итальянская полиция арестовала нового главу сицилийской мафии и 45 других предполагаемых мафиози, что стало мощным ударом по организованной преступности на средиземноморском острове.

Напомним, предыдущий "босс боссов" "Коза Ностра" Сальваторе Риина умер в тюрьме в 2017 году, проведя почти четверть века за решеткой.