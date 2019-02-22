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Сельхозпроизводители осваивают новые рынки
22 февраля 2019 | 16:30
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В 2018 году были существенно расширены рынки сбыта украинской продукции животного и растительного происхождения. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"...в прошлом году произошло расширение географии экспортных поставок продукции нашего государства и увеличено количество предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения", - отметил Лапа.
По его словам, в прошлом году в целом было открыто 85 новых рынков по различным видам продукции: это рынки Албании (мясо птицы и продукты из него), Республики Гана (мясо птицы и продукты из него), Гонконга (мясо птицы и продукты из него, яйца и яичные продукты), Республики Македонии (молочная продукция, комбикормы), Королевства Марокко (мясо птицы и продукты из него, яичные продукты), ОАЭ (живые овцы и козы, суточный молодняк домашней птицы, живая птица, инкубационные яйца), Республики Сербия (яйца и яичные продукты), Республики Таджикистан (мясо, мясные и молочные продукты, рыбу и рыбопродукты, сырье животного происхождения, корма растительного происхождения), Тунисской Республики (мясо птицы), Турции (свежее, охлажденное, замороженное мясо в тушах/мяса обвалки крупного рогатого скота), Черногории (яйца и яичные продукты) и другие.
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