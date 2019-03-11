Зимой – по Черногорскому хребту. Часть 2

11 марта 2019 | 12:05 , Олег Ельцов. ТЕМА

Мы натопили снега, приготовили чай и перекусили бутербродами с колбасой. И хлеб, и колбаса совершено заледенели. Казалось, что кусаешь грудку снега. Но, замечу я вам: более вкусной колбасы и более ароматного хлеба я не ел за всю жизнь…

Володя Северин не дал времени на расслабление: он торопился пройти как можно больше, чтобы не ночевать на хребте. Но у гор были свои планы на наш счет.

Мы пристегнули снегоступы, нацепили рюкзаки и вытянулись скорбной процессией, медленно топающей под пронизывающим ветром.

При ходьбе холод отступает. Остается заботиться об одном – проблемных частях тела: пальцы на руках и ногах, лицо. Тут шутки плохи. На ноги не натянешь десять пар носков, поскольку ботинок начнет давить на стопу и ухудшит кровоснабжение – так замерзнешь очень быстро. Нужна золотая середина: не очень толстый, но максимально теплый носок. С руками все тоже непросто. Порой ими приходится что-то делать: распаковывать\запаковывать рюкзак, чтобы достать перекус или какой-то элемент одежды. Иногда страшно хочется сделать фотографию, но через толстые варежки неудобно управлять камерой. Очень удобно иметь две пары перчаток: одни тонкие-флисовые, вторые толстенные – лучше всего пуховые. Надеваешь на первые вторые, и по надобности верхние на время снимаешь. Голыми руками лучше вообще ничего не делать – на ветру они замерзают моментально, а отогреть их совсем не просто. Меня, вопреки всем мерам предосторожности, видимо, успело прихватить морозцем: вторую неделю к кончикам нескольких пальцев на руках не возвращается чувствительность.

Первый день нашего маршрута по хребту и второй день трекинга из Шибэнэ оказался самым ужасным. Температура не спадала выше 16 градусов, дул жуткий ветер, к тому же установилась очень высокая влажность из-за чего все мы вскоре стали похожи на снеговиков. Мы ничего не видели вокруг: на хребет спустился туман. Наша группа, выстроившись друг за другом, буквально плыла в ледяном молоке. Даааа, не так я представлял прогулку по Черногорскому хребту…

В зоне леса ветер не сильно докучал, и мы шли натянув на лицо балаклавы, без очков. На хребте это стало невозможным. Все вытащили лыжные маски. У меня она тоже была. Но, отсутствие опыта зимних походов сыграло со мной злую шутку. Вытянув маску еще в приюте на Пип Иване, я нацепил ее на лоб. Но на голове была шапка, пот из которой конденсировался на внутреннем стекле маски. Едва мы вышли на улицу, как пот превратился в твердую корку льда, очистить которую на холоде не представлялось возможным. Я попытался поменять маску на солнцезащитные очки. Но с ними при повышенной влажности воздуха очень скоро приключилась та же беда. Мне осталось спрятать всю оптику в рюкзак и идти, прижмурив от ветра глаза. Но тут подкралась другая беда: ресницы мгновенно смерзались, и чтобы их отморозить, приходилось то и дело на какое-то время плотно сжимать веки.

После бессонной ночи я очень прилично устал, да и остальным этот скорбный путь приносил мало радости. К тому же я по неопытности натянул на себя слишком много теплых вещей, в результате на подъемах становилось жарко, а от этого еще сильнее устаешь… В общем, это был не лучший день моей жизни.

Зато я окончательно убедился в своей правоте: зимой в горы без опытного гида ходить смертельно опасно. Мы шли по белоснежной целине, без каких-либо ориентиров, при видимости метров 10. Володя то и дело сверялся с навигатором. Без него мы могли неоднократно выйти на карниз и очутиться в снежном завале. В таком случае у человека есть от силы 30-50 минут на спасение. Нет, сам погребенный в снежной могиле из нее не выберется ни за что, даже если его засыпало только по пояс. Шансы, что при такой погоде вас обнаружат под тоннами снега равны нулю.

Вечерело, моя личная батарейка стремительно садилась, а мы все шли и шли по снежной пустыне. Наконец, в стороне мелькнула любопытная конструкция: углубление в снегу, обнесенное стеной из снежных глыб. Здесь кто-то стоял в палатке. И тут Володя дает сигнал к привалу: ночуем здесь!

Итак, в течение дня мы покорили гору Поп Иван (2028 метров), Дземброню (1877), Менчул (1998). А отаборились мы под горой Бребенескул (2035).

Все дружно взялись готовить места под три палатки. Наконец, все сделано: из снежных окопов торчат лишь макушки палаток, все залезли в спальники, на горелке топился снег для чая. Вы даже не представляете, какой восхитительный напиток чай!

Ночь была морозной, но я впервые выспался с момента отъезда из Киева. При этом я был занят очень полезным делом: сушил промокшую насквозь пуховку. Есть разные туристические подходы к мокрому снаряжению. Одни утверждают, что все мокрое следует оставлять за стенами палатки. В спальник нужно залезть во всем сухом: это гарантия крепкого сна, а значит – хорошей физической формы на следующий день. Я отношусь к сторонникам противоположного лагеря: к утру носильные вещи должны быть максимально сухими. Для этого все мокрое следует натянуть на себя перед сном, либо просто засунуть с собой в спальный мешок. К утру они большей частью будут сухими и теплыми, а из палаток не будет раздаваться площадная брань еще тепленького со сна туриста, натягивающего на себя мокрую холодную одежду.

Еще один не самый приятный нюанс зимних походов в горах – отправление физиологических потребностей. Не стану вдаваться в подробности, замечу лишь, что процесс снимания и одевания штанов происходит на порядок быстрее, чем у матерого дембеля.

Едва проснувшись следующим утром, мы поняли, что жизнь прекрасна, мучения прошлых дней были не напрасны, а впереди у нас – безоблачное будущее. Все повыползали из палаток, любуясь чистым небом и рассветным солнцем. Мы позировали как звезды Голливуда и рвались вперед.

Мороз не спал, но ветер поутих. Мы жизнерадостно двинулись на покорение очередных вершин. Нас грела мысль, что сегодня завершится самая сложная часть маршрута, мы взберемся на Говерлу и заночуем не в палатках, а в настоящей колыбе с печкой!

Окончание следует