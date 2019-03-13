Боинг резко упал в цене после катастрофы в Эфиопии

Рыночная капитализация авиакомпании Boeing после катастрофы самолета модели 737 Max 8 в Эфиопии упала на $26,6 млрд, передает РБК со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).



По итогам торгов 8 марта (до крушения самолета) стоимость одной акции компании составляла $422,5 доллара, а капитализация — $238,7 млрд.



С начала нынешней рабочей недели (после падения лайнера) акции Boeing подешевели до $375,4, а капитализация снизилась на $26,6 млрд — до $212,1 млрд.



В первый день торгов после катастрофы акции Boeing упали на 11% — это крупнейшее снижение цены акций компании с 2001 года, когда произошли теракты 11 сентября.

Как сообщала Lenta.UA , 10 марта пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который следовал по маршруту Аддис-Абеба — Найроби, разбился по пути в Кению. Погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа.