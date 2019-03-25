Так выпьем же за Госуправделами!..

25 марта 2019 | 09:05 , Олег Ельцов. ТЕМА

Зачем чиновникам спиртзавод?

18 лет назад Великий Кормчий всех украинских олигархов и коррупционеров Л.Д.Кучма позаботился не только о том, чтобы все украинские предприятия были по-хозяйски распределены между олигархами, а общенациональная коррупционная машина работала без сбоев. Данилыч обустроил быт и досуг вождей украинского чиновничества, чтобы им было комфортнее строить все то, что мы сегодня имеем. Во благо этих людей 18 лет назад Кучма основал учреждение, крайне необходимое в деле госстроительства: Государственное управление делами – в народе ДУСя. Богоугодное дело вершилось под завесой тайны, скрытое от взоров народных масс. Автор идеи – экс-гаишник Дагаев, попавший в фавор при Кучме.

В новосозданную контору передали уйму всяческого добра: заводы, дворцы, больницы и детские лагеря – всего 86 объектов. Позже все это скрытно деребанилось, но тем не менее, кое-что еще осталось: целых 60 объектов.

Помнится, во времена злочинного режима общественность бесил этот чиновничье-хозяйственный беспредел. Оппозиционные политики дружно поддерживали народное негодование и обещали довести ДУС до цугундера, едва сменится власть. Самым пламенным борцом с ДУС была Валентина Семенюк, но едва попав во власть, вдруг обо всем забыла. Возможно, за это и была награждена должностью главы ФГИ. С тех пор власть сменилась неоднократно, но ДУСя и ныне там.

По пути демократии, ДУСя подрастеряла часть имущества, но ликеро-водочный заводик остался!

И не спрашивайте меня зачем Президенту, СНБО, депутатам, чиновникам кабмина и представителям дипкоркуса «карманный» Житомирский (Чугуевский) ликеро-водочный завод… А зачем им сельхозпредприятие «Чайка» под Киевом? Это ж форменный совхоз! Неужели, как в былые времена, там делают колбасу из настоящего мяса для спецраспределителей, где по привычке отовариваются наследники секретарей райкомов?..

А зачем нашим чиновникам аж 13(!) всяческих баз отдыха и санаториев, и лагерь «Артек» в придачу? Чиновники и их дети требуют какого-то иного, более заботливого отношения? Листаю страницы Конституции – не нахожу ничего подобного. К тому же, сами чиновники на этих турбазах не отдыхают: предпочитают набираться сил за рубежами отчизны. А все эти санатории большей частью приходят в упадок, либо используются для рекреации обслуги наших вождей: водителей, помощников нардепов и прочей мелочевки. Спору нет: они тоже люди, им тоже требуется отдых. Но почему этот отдых обеспечивается на особых условиях?!

А зачем ДУСе предприятие «Укринвестбуд»? Его задача – поиск иностранных и отечественных инвесторов для строительства и ремонта объектов. За отчетный период эта контора ввела в строй объекты площадью свыше 150.000 кв.м. Подозреваю, что делала это не себе в убыток. То есть, ДУС занимается коммерческой деятельностью, оправдывая тем самым свое существование. Вот и здорово. Мучит один вопрос: на кой ляд налогоплательщики с каждым годом все больше тратят на содержание ДУСи?.. Не умеете работать на самоокупаемости – разгоняйте контору, живите как все.

А зачем ДУСе издательство «Пресса Украины» с шестиэтажным комплексом-монстром на проспекте Победы? Времена бумажной прессы, партийной в том числе, канули в лету. А издательство осталось… Кто контролирует порядок с арендой помещений в опустевшем здании?..

Три медзаведения и аптека в структуре ДУСи – это ли не позор образца 21 века?

Любопытно узнать каков процент чиновников в гостиницах «Днипро» и «Украина», принадлежащих ДУСе?

Ну и культура, наконец: украинскому чиновнику без культуры никак нельзя! Дворец «Украина», ВДНХ, «Украинский дом», «Мистецький арсенал» и даже камерный оркестр. Как вам объектики? Самый центр города, прекрасные залы и… кугутская культурная политика, репертуар на уровне сельского клуба… Ярчайшее доказательство того, что государству ничего доверять нельзя – история «Мистецького арсенала». Пусть кто-то вспомнит пяток ярких культурных событий, которые в нем проходили. Вряд ли вспомните что-то, кроме книжной ярмарки. Огромные выставочные площади гуляют без толку, а руководство понятия не имеет, что с этим со всем делать и как следует двигать культуру в массы.

Из всего этого следует один вывод: эту кучмовско-совковую контору давно следует разогнать. Все те услуги, ради которых якобы создана ДУСя, можно намного дешевле и более высокого качества получить по аутсорсу. Уж если мы научились армию обеспечивать по аутсорсу, то банкет для дипломатов владельцы любого не ведомственного ресторана как-нибудь организуют.

И попробуйте меня убедить, что в этом бесконтрольном омуте не мутятся гнусные коррупционные махинации. Просто никто толком не интересовался положением дел в ДУСе, эффективностью ее предприятий. Надеюсь, хоть водку производят качественную. Я уж не говорю о том, кто ютится в креслах руководителей ДУСи. Достаточно упомянуть про церковный скандал на миллионы, в который вляпалась супруга первого заместителя ДУСи Алексея Панько, за что тот в итоге лишился должности. «ТЕМА» в свое время посвятила этой отнюдь не божественной истории целую серию исследований.

Почему вдруг общественность напрочь забыла про эту язву на государственном теле – большая загадка. Доблестные общественники и журналисты также упустили из виду без толку пропадающие 60 недешевых объектов. Вы скажите: не до того нам – надо хорошего барина, тьфу ты – президента – выбрать. Чтобы он мигом навел порядок в стране: и с госсобственностью, и с аппетитами чиновников… Оно, конечно, можно и так. А можно самим этот порядок навести. Начать, например, с ДУСи…