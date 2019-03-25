|
Так выпьем же за Госуправделами!..
25 марта 2019 | 09:05 , Олег Ельцов. ТЕМА
распечатать комментарии [0] добавить в
Зачем чиновникам спиртзавод?
18 лет назад Великий Кормчий всех украинских олигархов и коррупционеров Л.Д.Кучма позаботился не только о том, чтобы все украинские предприятия были по-хозяйски распределены между олигархами, а общенациональная коррупционная машина работала без сбоев. Данилыч обустроил быт и досуг вождей украинского чиновничества, чтобы им было комфортнее строить все то, что мы сегодня имеем. Во благо этих людей 18 лет назад Кучма основал учреждение, крайне необходимое в деле госстроительства: Государственное управление делами – в народе ДУСя. Богоугодное дело вершилось под завесой тайны, скрытое от взоров народных масс. Автор идеи – экс-гаишник Дагаев, попавший в фавор при Кучме.
В новосозданную контору передали уйму всяческого добра: заводы, дворцы, больницы и детские лагеря – всего 86 объектов. Позже все это скрытно деребанилось, но тем не менее, кое-что еще осталось: целых 60 объектов.
Помнится, во времена злочинного режима общественность бесил этот чиновничье-хозяйственный беспредел. Оппозиционные политики дружно поддерживали народное негодование и обещали довести ДУС до цугундера, едва сменится власть. Самым пламенным борцом с ДУС была Валентина Семенюк, но едва попав во власть, вдруг обо всем забыла. Возможно, за это и была награждена должностью главы ФГИ. С тех пор власть сменилась неоднократно, но ДУСя и ныне там.
По пути демократии, ДУСя подрастеряла часть имущества, но ликеро-водочный заводик остался!
И не спрашивайте меня зачем Президенту, СНБО, депутатам, чиновникам кабмина и представителям дипкоркуса «карманный» Житомирский (Чугуевский) ликеро-водочный завод… А зачем им сельхозпредприятие «Чайка» под Киевом? Это ж форменный совхоз! Неужели, как в былые времена, там делают колбасу из настоящего мяса для спецраспределителей, где по привычке отовариваются наследники секретарей райкомов?..
А зачем нашим чиновникам аж 13(!) всяческих баз отдыха и санаториев, и лагерь «Артек» в придачу? Чиновники и их дети требуют какого-то иного, более заботливого отношения? Листаю страницы Конституции – не нахожу ничего подобного. К тому же, сами чиновники на этих турбазах не отдыхают: предпочитают набираться сил за рубежами отчизны. А все эти санатории большей частью приходят в упадок, либо используются для рекреации обслуги наших вождей: водителей, помощников нардепов и прочей мелочевки. Спору нет: они тоже люди, им тоже требуется отдых. Но почему этот отдых обеспечивается на особых условиях?!
А зачем ДУСе предприятие «Укринвестбуд»? Его задача – поиск иностранных и отечественных инвесторов для строительства и ремонта объектов. За отчетный период эта контора ввела в строй объекты площадью свыше 150.000 кв.м. Подозреваю, что делала это не себе в убыток. То есть, ДУС занимается коммерческой деятельностью, оправдывая тем самым свое существование. Вот и здорово. Мучит один вопрос: на кой ляд налогоплательщики с каждым годом все больше тратят на содержание ДУСи?.. Не умеете работать на самоокупаемости – разгоняйте контору, живите как все.
А зачем ДУСе издательство «Пресса Украины» с шестиэтажным комплексом-монстром на проспекте Победы? Времена бумажной прессы, партийной в том числе, канули в лету. А издательство осталось… Кто контролирует порядок с арендой помещений в опустевшем здании?..
Три медзаведения и аптека в структуре ДУСи – это ли не позор образца 21 века?
Любопытно узнать каков процент чиновников в гостиницах «Днипро» и «Украина», принадлежащих ДУСе?
Ну и культура, наконец: украинскому чиновнику без культуры никак нельзя! Дворец «Украина», ВДНХ, «Украинский дом», «Мистецький арсенал» и даже камерный оркестр. Как вам объектики? Самый центр города, прекрасные залы и… кугутская культурная политика, репертуар на уровне сельского клуба… Ярчайшее доказательство того, что государству ничего доверять нельзя – история «Мистецького арсенала». Пусть кто-то вспомнит пяток ярких культурных событий, которые в нем проходили. Вряд ли вспомните что-то, кроме книжной ярмарки. Огромные выставочные площади гуляют без толку, а руководство понятия не имеет, что с этим со всем делать и как следует двигать культуру в массы.
Из всего этого следует один вывод: эту кучмовско-совковую контору давно следует разогнать. Все те услуги, ради которых якобы создана ДУСя, можно намного дешевле и более высокого качества получить по аутсорсу. Уж если мы научились армию обеспечивать по аутсорсу, то банкет для дипломатов владельцы любого не ведомственного ресторана как-нибудь организуют.
И попробуйте меня убедить, что в этом бесконтрольном омуте не мутятся гнусные коррупционные махинации. Просто никто толком не интересовался положением дел в ДУСе, эффективностью ее предприятий. Надеюсь, хоть водку производят качественную. Я уж не говорю о том, кто ютится в креслах руководителей ДУСи. Достаточно упомянуть про церковный скандал на миллионы, в который вляпалась супруга первого заместителя ДУСи Алексея Панько, за что тот в итоге лишился должности. «ТЕМА» в свое время посвятила этой отнюдь не божественной истории целую серию исследований.
Почему вдруг общественность напрочь забыла про эту язву на государственном теле – большая загадка. Доблестные общественники и журналисты также упустили из виду без толку пропадающие 60 недешевых объектов. Вы скажите: не до того нам – надо хорошего барина, тьфу ты – президента – выбрать. Чтобы он мигом навел порядок в стране: и с госсобственностью, и с аппетитами чиновников… Оно, конечно, можно и так. А можно самим этот порядок навести. Начать, например, с ДУСи…
также читайте
[05.03.2019]
[16.02.2019]
[08.02.2019]
|
по теме
Орлы Матиоса положили дело Гриценко под сукно
19. 03. 2019 | 09:12
В НАБУ заявили, что уголовное производство о разворовывании военного имущества и причастности к преступлению экс-министра обороны к ним из военной прокуратуры не поступило.
Майдан в Алжире. Как Россия становится Африкой
18. 03. 2019 | 08:49 , Иван Яковина
Это раньше эти страны нельзя было сравнить, а сейчас – очень даже можно.
ПОЛІТИЧНИЙ ФЛЮГЕР. Частина 2
15. 03. 2019 | 11:21 , Володимир Лютий
Суддя має бути політично нейтральним – це світовий стандарт правосуддя, який спрямований на забезпечення неупередженості суду при розгляді справ і ухваленні рішень. Суд має бути об’єктивним безстороннім арбітром. Натомість політична заангажованість судді перетворює його на знаряддя для досягнення цілей, що не мають нічого спільного з правосуддям.
ЧИ МАЄ ПРАВО ГОЛОВАТИЙ БУТИ СУДДЕЮ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ? Частина 1
14. 03. 2019 | 11:15 , Володимир Лютий
Багато хто, напевно, здивується самій постановці цього питання. Адже Сергій Головатий є відомим в Україні політичним діячем, вважається професійним юристом, двічі був міністром юстиції, багато разів ставав народним депутатом. Але таке питання неминуче постає, якщо виходити із суті вимог, які Конституція пред’являє до судді Конституційного суду.
Квартирный вопрос Анатолия Гриценко и его «крыша»
06. 03. 2019 | 12:41 , Олег Ельцов. ТЕМА
Речь пойдет не о жилплощади, на которой проживает Гриценко: об этом много рассказано без нас. Свой квартирный вопрос полковник решил в полной мере. Мы расскажем о квартирном вопросе сотен военнослужащих киевского гарнизона, который должен был решить министр Гриценко, но по факту НИ ОДИН военнослужащий столицы квартиры не получил. Об этом хранит молчание пресса, военная прокуратура и сам Гриценко. В результате мегааферы Минобороны лишилось военного городка и 28 гектаров земли в центре столицы при тогдашней цене на рынке - 50 тысяч долларов за сотку.
22 марта 2019
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»