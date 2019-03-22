|
На украинских дорогах заработает еще 25 радаров TruCam
22 марта 2019 | 15:30
распечатать комментарии [0] добавить в
С понедельника, 25 марта, в 17-ти областях Украины начнут работу еще 25 радаров TruCam. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.
В сообщении отмечается, что, таким образом, с понедельника на украинских трассах будет работать уже 75 приборов для измерения скорости. Новые радары появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
По информации патрульной полиции, за время использования радаров TruCam, был составлен уже 83 тысяч протоколов о превышении скорости.
Как сообщал УНН, с 8 октября 2018 года патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме.
Стоит отметить, что за четыре месяца, сумма штрафов за превышение скорости составила более 9 миллионов гривен.
также читайте
[19.03.2019]
[19.03.2019]
[19.03.2019]
|
по теме
Россия: закручивание гаек продолжается
22. 03. 2019 | 15:37
С 1 января 2020 года в России планируется ввести обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет - телефонов, планшетов, ноутбуков. Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, и в первом чтении его рассмотрят на текущей пленарной неделе.
Марчук пояснил рост товарооборота с Россией
22. 03. 2019 | 15:32
Россия ведет активную торговлю с оккупированными территориями Украины, но во всех международных организациях указывает эти территории как часть Украины. По предварительным подсчетам, это более миллиарда долларов в год. Об этом заявил представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время совместного брифинга с первым заместителем председателя Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ириной Геращенко, передает корреспондент УНН.
Американцы планируют тестировать 6G связь
21. 03. 2019 | 09:25
Разработчики, которые планируют тестирование технологий для сетей 6G, смогут получить частоты в аренду на десять лет, говорится в сообщении FCC.
Известного футболиста арестовали за перевозку наркотиков
21. 03. 2019 | 09:16
Бывшего полузащитника сборной Колумбии Джона Джон Виафара арестовали за перевозку наркотиков.
Аваков: поліція майже готова до автоматичної фіксації порушень на дорогах, а суспільство - ні
21. 03. 2019 | 08:51
Арсен Аваков: До кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень ПДР. Про це 20 березня, заявив міністр внутрішніх справ в інтерв'ю Дмитру Гордону.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»