ТЕМА

На украинских дорогах заработает еще 25 радаров TruCam

22 марта 2019 | 15:30

распечатать        комментарии [0]       добавить в

С понедельника, 25 марта, в 17-ти областях Украины начнут работу еще 25 радаров TruCam. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.


В сообщении отмечается, что, таким образом, с понедельника на украинских трассах будет работать уже 75 приборов для измерения скорости. Новые радары появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

По информации патрульной полиции, за время использования радаров TruCam, был составлен уже 83 тысяч протоколов о превышении скорости.

Как сообщал УНН, с 8 октября 2018 года патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме.

Стоит отметить, что за четыре месяца, сумма штрафов за превышение скорости составила более 9 миллионов гривен.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100