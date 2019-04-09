О пользе употребления кокаина: как победить во втором туре

09 апреля 2019 | 12:52 , Олег Ельцов. ТЕМА

Почему столько хайпа вокруг склонности одного из кандидатов в президенты к наркотикам? Может и неправда это все, но нас дружно убеждают представители противника, очевидно, надеясь на священный гнев избирателей. Ну, во-первых, кокаин, особенно чистый – это не так уж вредно. Думаю, не вреднее бурякового самогона. Я годами наблюдаю за состоянием здоровья некоторых представителей политбомонда, ослабляющих высочайшее психологическое напряжение в ходе битвы за лучшее будущее страны кокаиновыми понюшками. Должен заметить, что некоторые выглядят не плохо, они всегда веселы, их глаза горят, их речи зажигательны, поведение почти адекватно… Так что же еще нам, избирателям, нужно? Почему вдруг обеспокоились здоровьем вождей?

В конце концов политики всегда плоть от плоти своего избирателя, только у первых денег побольше. Наблюдая за составом и нравами парламентариев с момента основания ВРУ, должен заметить, что внешний вид избранников народа уже не столь отвратителен, как прежде. Лет двадцать назад по кулуарам Рады расхаживали бывшие председатели колхозов и директора шахт, на которых вдруг нежданно свалилось счастье обладания сумасшедшими деньгами. Они все как по команде накупили «Бриони» по тогдашней цене квартиры в центре Киева и – давай красоваться в присутственных местах. По Раде они шли широкой поступью, как по родному колхозу, расстегнув по привычке пиджак, дабы не стеснять пузо, грозно нависающее над поясом брюк. Руки они вальяжно засовывали в карманы по локоть, свысока наблюдая за торжеством демократии вокруг.

В парламентском буфете многие задолго до обеда сбивались в стайки, не забыв заказать бутылку водочки. К обеду они выглядели намного приятнее и веселее, чем по утру: непохмеленный человек, будь он даже народный избранник, ничего хорошего не сделает для страны.

Наше продвижение на пути общечеловеческих ценностей было неумолимо. Поэтому со временем политики завели имиджмейкеров, освоили экзотические брэнды вроде Луи Виттон, заменили золотые зубы на керамические, в их рационе питания водку заменили сухие вина из стран устоявшейся демократии.

Но политическое напряжение в стране росло, политики работали на износ в противостоянии с оппонентами, которые тянули страну не туда. Вместе с тем пресса становилась все требовательнее к модус вивенди тех, кого мы избираем, лишала всякой личной жизни вождей нации. Между тем, расслабляться как-то следовало. И политические круги все чаще стали изменять своей алкогольной страсти: нарко настойчиво постучало в двери парламентских и правительственных кабинетов – ему открыли. Проверенные диллеры, качественный товар, а как результат – прекрасный внешний вид перед камерами. Порой, правда, отдельно взятые депутаты выглядят излишне эмоциональными или напротив – подавленными, но посетив на пару минут кабинку парламентского нужника, они возвращаются к своему народу бодрыми и готовыми к новым свершениям на благо страны.

Ну зачем вдруг инициировать эту нездоровую практику медицинского освидетельствования кандидатов на должности слуг народа? Ничего хорошего это не сулит. Вы ведь не надеетесь, что бросив нюхать, политики стройными рядами отправятся в спортзалы или начнут добираться на работу велосипедами? Вероянее - снова начнут бухать. Ну и зачем нам этот перегар в коридорах власти и мешки под глазами у участников ток-шоу?..

Мне кажется, накануне второго тура выборов кто-то из двух кандидатов должен решиться на неординарный шаг, который гарантирует ему сокрушительную победу над противником. Пора уже выйти на пресс-конференцию и смело заявить: «Баста! Мы не будем больше поддерживать наркомафию! Если я стану президентом, то легализую наркотики: каждая половозрелая особь в праве решать как ей жить и от чего умирать. Травку, кокаин, экстази в нашей стране будут продавать в аптеках без рецепта врача. Налоги потекут в бюджет – на строительство школ и ремонт дорог! Наркомафия и ментовская крыша переквалифицируются в управдомы.» Это краткое воззвание к народу гарантирует победу во втором туре.

Вы, конечно, можете засомневаться, мол – народ у нас мудрый. Конечно мудрый! Но кто-то сомневался, что наш народ проголосует за Зеленского… Между тем, смелый ход с кандидатом-комиком был по достоинству оценен широкими слоями общественности. Я думаю, тому, кто решится реализовать мой план, победа гарантирована.

Признаюсь, авторство идеи – не мое. Лет десять назад доводилось общаться с политтехнологом, обслуживающим потребности одного непьющего политика. Политтехнолог поделился головокружительным планом: босс решил создать партию и двинуть ее в парламент под двумя незатейливыми лозунгами: легализация легких наркотиков и гей-браков. Расчет был прост: молодежь однозначно поддержит легалайз, потому что менты уже достали! А что касается гей-сообщества, то тут все просто: в любом обществе до 5% граждан – прирожденные гомосексуалы. А есть ведь еще и значительная часть примкнувших на идеологической основе: всегда найдутся миллионы идиотов, которые поддержат любое движение, если им сто раз повторить любую глупость. И в итоге новослепленная партия по прикидкам политтехнолога была просто обречена на успех. Что там у них по факту не сложилось – даже не знаю. Может у политика духу не хватило на такое решиться – старой закалки был дяденька.

Ну да это ничего: идеи не умирают! С тех пор мы далеко продвинулись в зрелости общества, появились новые лица в политике: молодые, смелые, преисполненные воплотить в жизнь самые отчаянные демократические начинания. Если даже Порошенко и Зеленский не прислушаются к моим рекомендациям, уверен: на парламентских выборах найдутся прозорливые политики, которые предложат обществу идеи, от которых народ не сможет отказаться.