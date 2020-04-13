"6 отдел. Лихие 90-е". Бандитские войны

13 апреля 2020 | 08:49 , Олег Ельцов

Мы уже публиковали ранее отрывки из книги, готовящейся к печати. Продолжаем. Сегодня - очень много крови, смертей в ДТП, от передозняка, пуль, ножа и даже есть одна голова, отрубленная саблей на воровском суде.

Становление организованной преступности в Киеве началось в конце 80-х. Структура преступных групп менялась под влиянием двух обстоятельств.

жестокая междоусобица, терзавшая преступный мир столицы в 1990-1992-м годах; нараставшее давление правоохранительных органов, в частности, отделов по борьбе с организованной преступностью МВД и отделов «К» СБУ.

ОПГ формально можно было разделить на три основные течения.

преступные группы, сформированные из молодых спортсменов, безусловным лидером которых был Игорь Ткаченко, кличка Череп; кавказские группировки, возглавляемые осетинами Борисом Савлоховым и Татушем Маргиевым; симбиоз уголовников со спортсменами по территориальному принципу. Например, Лесной массив и прилегающие территории находились под контролем группировки Олега Патищука, кличка Патя.

Группировки находились в состоянии постоянной боевой готовности и периодически вступали в силовое противостояние, которое, как правило, заканчивалось малой кровью.

Одной из первых знаковых смертей в уголовной среде, здорово повлиявших на расстановку сил в городе, стала смерть Пати в 1989 году в результате передозировки наркотиков. Самая сильная на тот момент группировка прекратила существование, распавшись на множество осколков.

Уголовный мир столицы был разбит на два враждебных лагеря. Это разделение сохраняется по сей день, даже после того, как уголовники подчинили себе рэкетирские группы. Оба лагеря в 90-х имели своих лидеров.

ПУЛЯ – НИКУЛИЧЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, 1948 г.р., уроженец Львовской области, судим 6 раз:

1965 год – грабеж и вымогательство (2 года лишения свободы)

1966 год – хулиганство (4 года 6 месяцев лишения свободы)

1968 год – хулиганство (4 года лишения свободы)

1973 год – хищение в особо крупном размере (15 лет лишения свободы)

1973 год – кража, грабеж, побег из-под стражи (15 лет лишения свободы)

1989 год – квартирная кража (3 года лишения свободы)

Обладал громадным «авторитетом» не только в пределах Киева и республики, но и на просторах СССР. Слово Пули было законом. На него молились в прямом и переносном смысле. Обладал обширнейшими связями во всех регионах.

Пулю поддерживали российские «воры в законе»:

- ВАСИЛИЙ БУЗУЛУЦКИЙ, патриарх воровского клана - 38 лет тюремного стажа;

- АЛЕКСАНДР АЛЯТИН – кличка ШУРИК УСТИМОВСКИЙ;

- ЕВГЕНИЙ ВАСИН – известный дальневосточный вор по кличке ДЖЕМ.

Сразу после освобождения Пуля, обладавший выдающимися организаторскими способностями, характером и непререкаемым авторитетом, начал активно сколачивать собственную группу, проводя большую работу по объединению уголовных группировок, придерживавшихся воровских традиций.

Ближайшие сподвижники Пули в то время: ВИКТОР РЫБАЛКО – кличка РЫБКА, ВЛАДИМИР ПОЛИЩУК – кличка ЧАЙНИК, ЮРИЙ ДОВГАЛЕНКО – кличка ДОВГАЛ, «босс» теневой экономики РУДОЛЬФ ЯКОВЛЕВИЧ МАШУРА по кличке РУДИК.

Союзниками Пули являлись лидеры преступных групп и уголовные авторитеты:

СТАРУК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1947 г.р. – кличка ЛЫСЫЙ, ранее неоднократно судимый, пользовался большим авторитетом в уголовном мире столицы, убит в 1991 году.

РАДЧЕНКО ВИКТОР – кличка ВАТА, ранее неоднократно судим, убит в 1992 году.

ВЛАСЮК КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1957 г.р. – клички ХРОМОЙ и БОЛОТНЫЙ, убит в 1995 году.

ДЖИБУ ГАРРИ МАЛИК-ЗАДЕ, 1949 г.р. – уголовная кличка ДЖИБА, убит в 1992 году в Германии.

КИСЕЛЬ ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ, 1946 г.р. – клички ДЕД, КИСЕЛЬ, погид в ДТП в 2009-м.

БОГАТОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1956 г.р. – кличка КУПЕЦ.

СВИРЕН ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ, 1963 г.р. – кличка КАЙСОН.

ЖАДЬКО ЛАВРЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1945 г.р. - кличка ЛАРИК.

АВДЫШЕВ ВИКТОР Юрьевич, 1956 г.р. - кличка АВДЫШ.

ГОГОЛЬ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1945 г.р. - кличка ГОГОЛЬ, 4 судимости.

БЕГИАШВИЛИ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ, 1948 г.р. - кличка ШВИЛИК.

ФРИДМАН БОРИС СЕМЕНОВИЧ, 1947 г.р.

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, 1954 г.р. - уголовная кличка ТКАЧ, впоследствии переметнулся на сторону противника.

Противостоящий лагерь возглавлял не менее авторитетный

БУНЯ – ЗАЛЕВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27.07.1941 г.р., уроженец Киева, судим 6 раз. Первая судимость в 1959 году. Пользовался авторитетом в преступной среде, наркоман, по натуре замкнутый.

Его соратники преимущественно - ранее неоднократно судимые. Основные сподвижники:

ЯНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ,1949 г.р. - кличка СЛЕПОЙ, ранее неоднократно судимый, пользовался авторитетом в уголовной среде, убит в 1991 г.

ПЕРЕСЕЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ, 1946 г.р. - кличка ФАШИСТ, ранее судим. Умер собственной смертью в 2012 году.

ШУХМАН ВАЛЕРИЙ САМОЙЛОВИЧ, 1941 г.р., 6 раз судим, погиб в автокатастрофе в 1992 г.

БОХОНСКИЙ ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ, 1950 г.р. - кличка РОСОМАХА, ранее трижды судим, убит в 1997 г.

ХАРЛАМОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1961 г.р. - кличка ХАРЛАМ, ранее судим.

КИРИМОВ ИСКАНДЕР БОРИСОВИЧ, 1958 г.р. - кличка ТАТАРИН, ранее судим.

СЫТНИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1956 г.р. - кличка ЛЕСИК, ранее судим.

КНЯЗЕВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ, 1959 г.р. - кличка КНЯЗЬ, ранее судим. Убит в 2000 году.

РОМАНЮК ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1961 г.р. - кличка РОМАН, ранее судим.

СТРЕБКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1961 г.р. - кличка ПРОМОКАШКА. Стал инвалидом – бандит Янев сломал ему позвоночник

ШАПОВАЛ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1968 г.р. - кличка ШАПА, ранее судим.

СИРОТКИН ИСААК ШОЛОМОВИЧ, 1956 г.р. - кличка ИЗЯ, ранее судим, наркоман, карманник.

ПОСЛАВСКИЙ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1966 г.р. - кличка БАРЫК, умер собственной смертью.

ИЛЬЧЕНКО АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1966 г.р. - кличка АРТЕМ.

СЕМЕНОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1968 г.р. - кличка ЮРАСЬ, наркоман, умер от передозировки.

ЛЕВКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1958 г.р. - кличка ЛЕВКИН, судимый, наркоман, брат жены Фашиста.

МИЛАСТЕНКОВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ, 1965 г.р. - кличка РУЛЯ, судим 4 раза.

КРАЮШКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1957 г.р. - кличка КРАЯ.

КОМАНДИРЕНКО АНАТОЛИЙ – кличка РАСПИСНОЙ, судимый, наркоман.

АЛЯБЬЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ - кличка АЛЯБА, судимый, умер от передозировки наркотиков

ГВОЗДИЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - кличка ГВОЗДЬ, ранее судимый.

БОНДАРЬ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1946 г.р. - кличка БОНЭК.

ТЫСЛЕНКО ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, 1970 г.р. – бывший телохранитель Шухмана.

МОТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1960 г.р. - кличка ПАРТИЙНЫЙ, убит в 1992 году.

В середине 80-х авторитеты обеих враждующих групп сблизились, фактически составив одну команду, . Константин Власюк по кличке Хромой организовал первых наперсточников в Киеве. В его группу входили Буня, Вата, Аляба, Старук, Гоголь. Гоголь с Хромым состоял в родстве. Гоголь и Вата - лучшие друзья Старука. Старук с наперсточниками большую часть времени проводил на авторынке на бульваре Перова. Добытые деньги пропивал в ресторане «Украина» - постоянном месте сбора и досуга членов группы. В этом ресторане Старук заслужил звание драчуна и бабника.

Пуля в то время еще тянул пятнадцатилетний срок. Ряд его близких людей также сидели в тюрьме. После его освобождения Буня длительное время конфликтовал с Пулей, сторонился его и опасался.

Со временем в недрах группы начали вспыхивать конфликты, накапливаться противоречия. Группа начала колоться пополам.

В 1989 году Слепой в драке подрезал Старука. Старук, опасаясь за свою жизнь, обзавелся пистолетом Макарова. Во время одной из гулянок в «Украине» Аляба украл этот пистолет из автомобиля Старука. Позже Лысому удалось вернуть оружие, но Буня поддержал Алябу, и конфликт начал набирать нешуточные обороты. Вскоре на стороне Старука встали Авдышев, Вата, Хромой, братья Джибу, один из них – Юра, являлся его кумом. Атмосфера накалялась, надвигалась развязка... И в один прекрасный день Старук пропал, вместе с пистолетом. С тех пор его никто не видел.

Как позже было установлено, убийство Старука организовал Буня. Старука поймали в районе авторынка на бульваре Перова, завезли в подвал на улице Красноармейской, где судили зековским судом. На «суде» присутствовали Буня, Слепой, Славик Фашист, Харлам, Росомаха, Шапа, Край. Старука обвинили в том, что он крысятничает, не признает никого, ставит под ствол блатных и самое главное: он оскорбил Буню. Старука приговорили к смерти. Слепой одним ударом сабли отрубил ему голову. Тело расчленили и развезли в разные районы города.

Последний раз Старука видели 17 мая 1990 года. Только через год после пропажи его самый близкий друг Фридман устроил поминки в ресторане «Украина».

Вскоре Буня начал сожительствовать с бывшей подругой Старука – Галиной Денисенко. Она проживала на улице Сабурова. Ее муж – работник торговли – в то время отбывал 12 летний срок за хищение в особо крупных размерах. А тем временем судьба свела двух крупных преступных авторитетов у его жены. Возможно, именно это повлияло на решение Буни убить Старука.

После того, как Старука обезглавили, был расстрелян Александр Яновский, 1949 г.р., больше известный как Слепой или Космонавт. Яновский был одним из участников зековского трибунала над Старуком и исполнителем приговора. Он получил несколько пуль в голову и в тело.

В мае 1991 года Харлам, Тимур, Аляба, Роман, Костя Пацера и еще несколько человек из группы Харлама подъехали двумя автомобилями на рынок Левобережный выяснить отношения с группой Солохи, члены которой накануне избили двух человек из группы Харлама. В ходе драки. Роман, Тимур и Пацера открыли стрельбу, убив двух человек: кавказца из группы Савлохова и постороннего продавца пирожков. Вскоре Харламу, Буне и Роману стало известно, что милиция знает, кто участвовал в разборах на рынке. Утечка произошла от высших милицейских чинов, имеющих отношение к ассоциации «Фермер» - экономической базе группировки. Обвинили во всем Алябу. Буня и Слава-Фашист приняли решение его убрать. Лесик и Паша Величко с Ветряных Гор передали Харламу оружие для убийства.

В один из тихих вечеров в квартиру Алябы на улице Бестужева позвонили – за дверью стоял Харлам. Дверь ему открыл сам Алексей Алябьев.. Из-за спины у него выглядывал телохранитель по кличке Змей. Харлам вынул пистолет: бах-бах! Четыре пули в грудь Алябе, две – Змею, по контрольному - в голову. Харлам без суеты спустился по лестнице к поджидающему автомобилю. Страховали убийцу Тимур и Роман.

Так решился спор лидеров двух банд. Но судьбу не обманешь. И Аляба, и Змей остались живы, правда Змей лишился глаза. С тех пор преступный мир столицы лишился обоих – семь лет они жили и «работали» в Полтаве, и только после смерти Харлама вернулись в Киев, начали работать в составе ОПГ Бородавки.

Судьба ближайшего друга Харлама Игоря Буни сложилась иначе.

ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАЛЕВСКИЙ по кличке Буня оставил в уголовной жизни столицы яркий след. Как и Харлам, сторонник воровских традиций, Буня ничем не отличался по дерзости от своего друга.

Был у них еще один близкий товарищ – ВЯЧЕСЛАВ ПЕРЕСЕЦКИЙ по кличке ФАШИСТ. У того был жизненный опыт побогаче, организаторские способности покруче. Эти качества и позволили ему остаться в живых.

27 июля 1992 года, 23 часа 30 минут. К подъезду дома 16 по улице Сабурова подъехал Буня с верным телохранителем Александром Мотовым (клички Партийный, Ленин). Буня был уверен в Партийном от начала и до конца. Ранее Мотов отсидел за изнасилование 8 лет в ИТК строгого режима под патронатом Буни . В машине также находились дочери Буни 11 и 9 лет: они всегда были рядом с отцом. Старшая носила в сумочке пистолет Буни.

Буня приехал на ночевку к подруге Галине Денисенко - бывшей сожительнице Старука. Когда все поднялись на четвертый этаж, на лестничной площадке их ожидали двое в спецхалатах работников ЖЭКа. Они открыли перекрестный огонь из двух стволов: дети в ужасе метались по маленькой лестничной площадке между Буней и Ленинымгромыхали выстрелы, пространство наполнилось пороховой гарью. Буня и Ленин получили по семь пуль, но ни одна даже не задела детей…

Говорят, после смерти Буни авторитетный Швилик спросил у Володи Пули при его близком окружении: «Вова, кто следующий?», на что последовал ответ: «Много будешь говорить, следующим будешь ты».

Правда это или нет, сказать сложно. Славик Фашист, удочеривший троих детей Буни, до последних дней (умер в 2012 году) считал виновным в смерти Буни Пулю, а самым счастливым днем в его жизни стал день гибели Пули.

Но однозначного ответа о виновнике смерти Буни никто не дастнет. Скандальный характер покойного обеспечил ему массу врагов. Помимо организации зековского трибунала над Старуком, организации покушения на Алябу, разборов с солоховцами на Левобережном рынке, был еще целый ряд более мелких конфликтов.

Проверялась информация о том, что Буня на пару дней взял автомобиль у Буратино, разбил его и решил не возвращать владельцу. Буратино обладал независимым характером, на том этапе еще не находился под тотальным влиянием Славика Фашиста и вполне мог пойти на убийство за нанесенное оскорбление.

За месяц до убийства Буня с Шухманом и примерно тридцатью его боевиками с огнестрельным оружием прибыли на Республиканский стадион разбираться с Виктором Авдышевым и Гарри Джибу. Причиной стала ссора Авдышева с Шухманом. Обошлось без крови, вопрос решился миром – свое веское слово сказал Пуля. Говорят, после этого Буня приготовился к смерти и полностью передал руководство группировкой Валерию Шухману.

А за 6-8 месяцев до этой стрелки Буня также приезжал на Республиканский стадион со своими бойцами. Причина - «непонятки» с Гарри Джибу. Раньше они поддерживали дружеские отношения, в середине 80-х их можно было встретить вместе возле одного из чековых магазинов Киева. И вдруг Джибу начал его сторониться, не помогал материально. Буня не знал, что Джибу уже было известно про зековский трибунал над Старуком, который был кумом его родному брату Юре.

После смерти Буни могло сложиться впечатление, что лагерь, возглавляемый Пулей, рассеет вражескую группировку и одержит окончательную победу. Но три события, произошедшие до конца 1992 года - самого кровавого в истории криминалитета - восстановили статус кво.

- через месяц Вова Пуля разбился в автокатастрофе;

- взбунтовавшийся бригадир Валера Прыщ убил своего патрона – Вову Чайника - и примкнул к противоборствующему лагерю – к Славику Фашисту, Игорю Татарину, где его охотно приняли, так как Чайник был во враждебных отношениях с Буней.

В декабре 1992 года в Германии московские киллеры убили Гарри Джибу. Убийство Джибу в очередной раз доказало, что киевская организованная преступность вышла на международный уровень. Также оно показало, что от возмездия не скрыться ни в Киеве, ни за границей.

Джибу убили в квартире, где он скрывался, когда тот открыл двери киллерам. Джибу отстреливался. Ему удалось подстрелить одного из киллеров, который очутился в больнице. Это стало ниточкой, приведшей германских полицейских к киллерам из России. Убийство Джибу оказалось первым, когда киевские преступные авторитеты не замарали рук, наняв киллеров из-за поребрика. К концу 1992 года у них появились деньги на заказные преступления, отпала необходимость убивать собственноручно...

В это время в криминальном мире закрепился термин «киллер». Его с энтузиазмом подхватила пресса, крепко запомнило общество, благо – поводов для использования появилось предостаточно. Раньше убийствами занимались члены бригады, с появлением у группировок крупных денег эту функцию делегировали узким специалистам - убийцам за деньги, профессиональным "чистильщикам”. Появились группы, специализировавшиеся исключительно на убийствах. В профессиональной преступности появилась новая профессия. Штатный киллер не ходил на бригадные стрелки. Он вообще мог быть не киевским, жить в глухом селе, пахать землю. В столице появлялся только на «исполнение».

Профессиональные бандиты не устраняли конкурента напрямую – сразу после возникновения конфликта. Они умели ждать. Наблюдали за жизнью обреченного конкурента. Узнавали, что у того возник с кем-то конфликт – и «валили» под этой сценарий. А чтобы особо ушлые опера не просчитали такую схему, могли «лупить» жертву не под ближайший конфликт, а через один.

Заказные убийства оказались самыми сложными для расследования. Классическая методика уголовного розыска «работы по связям жертвы» в этом случае не срабатывала. Тут оказался уместен подход ФБР: работать не от преступления, а от криминального лидера. Есть вор в законе, лидер ОПГ – он должен стать постоянным «клиентом» подразделений по борьбе с оргпреступностью. Со временем методика работы «от преступника», а не от преступления надежно закрепилась в практике УБОП, но украинская службы по борьбе с мафией так и не превратилась в ФБР. Начальство регулярно ездило за границу для изучения опыта, но до оперов-практиков этот опыт не доходил: все выдумывали с чистого листа.

Собственно, на просторах СНГ ни у кого не появилось действенного противоядия против оргпреступности. Возможно, немного дальше остальных стран продвинулась Россия. Там случались расследования, в ходе которых задерживали по 30-40 человек (дела по «тамбовским» и пр.)

Во второй половине 90-х к услугам профессиональных убийц стали обращаться не только представители криминального мира, но и бизнесмены. Такую категорию убийств расследовать проще: мотив заказчиков, как правило, лежал на поверхности. Люди бизнеса не выстраивали многоходовых схем убийства, все происходило достаточно примитивно. Возник конфликт с компаньоном, значит надо его решить максимально просто с минимальной потерей средств. Как правило, наиболее эффективным способом решения задачи являлось убийство компаньона. Это же зачастую был и самый короткий путь к коммерческому успеху: партнер погиб – ты разбогател на его долю в бизнесе (за вычетом оплаты услуг киллера). Раскрывать такие убийства – одно удовольствие: опера проверяют с кем из представителей околокриминальных кругов общался бизнесмен – того и брали в работу.

С потерей лидера бойцы Джибу влились в группировку его племянника Виктора Авдышева. Но окончательно сравняло силы двух воровских лагерей убийство Виктора Радченко - Ваты.