|
ТЕ, КОМУ НЕ НУЖНЫ ТЯН
24 апреля 2019 | 21:34 , Никита Никовин
распечатать комментарии [0] добавить в
На фоне современного феминизма, скандалов в Голливуде и достижений Metoo недовольные изменениями мужчины со всего мира объединяются в сообщества, обличающие «лживую женскую сущность». Одно из них — MGTOW (Men going their own way) — полагает, что все культурные и научные открытия были сделаны мужчинами, которые отказались от погони за женским вниманием и пошли своим путём. Что это за путь и куда он ведёт, выяснил автор самиздата Никита Никовин.
«НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВОЗДЕРЖАНЦЕВ»
Изучая иерархическую организованность животных, этологи заметили, что вожаки, или альфа-самцы, имеют больше прав на спаривание с самкой, нежели остальные особи. Бета находятся на вторых ролях, но после потери вожака получают шанс сразиться за статус альфа-самца. Омега же — одиночки, по тем или иным причинам изгнанные из стаи, к ним сами себя и относят MGTOW, проецируя иерархию на людей. Адепты движения утверждают, что технические изобретения и произведения искусства созданы преимущественно омегами, прямо призывающими не связываться с женщинами. В пример часто приводится высказывание Теслы: «Я не думаю что вы можете вспомнить много выдающихся изобретений, придуманных женатыми». Удел альфа и бета — бесконечная конкуренция за право быть пойманным потенциальной «чёрной вдовой», которая после рождения ребёнка постепенно высосет из мужчины все соки. В результате, очутившись в безнадёжном положении в неравном гиноцентрическом браке, мужчина обречён на алкоголизм и преждевременную смерть.
В понимании MGTOW, у мужчин два главных врага — женщина и государство. Государство заинтересовано в производстве альф и бет, которых оно используют в качестве рабочей силы, пушечного мяса на войнах, а также в качестве оплодотворителей. Необходимые государству шаблоны мужского поведения прививаются посредством законов драматургии, действующих в кинопроизводстве и литературе. Потому-то киношный шаблон требует того, чтобы в конце главному герою в качестве награды за проявленную маскулинность альфа-самца досталась знойная красотка.
Поэтому самый главный враг современного мужчины — женщина. Это совершенно меркантильное существо, от которого не стоит ожидать ничего, кроме манипуляций, измен и скандалов. А раз так, женщина может быть полезна разве что при редких свиданиях для профилактики эректильной дисфункции. Но это для новообращённых, только недавно принявших красную таблетку. На следующих уровнях — всего их четыре — следует постепенно совсем отказаться от сексуальных контактов. Последний уровень — апофеоз проделанного пути. На нём мужчина познает аскезу, сводя к абсолютному минимуму свои потребности, а также зависимость от государства. В пирамиде потребностей Маслоу никакие отношения с женщинами не фигурируют, а наивысшую ступень занимает самоактуализация. К ней и предлагают стремиться сторонники движения. Всё остальное — коллективная иллюзия, в которой пребывают принимающие синие таблетки.
Многие сторонники MGTOW — антинаталисты, ну, а те, кто всё же подумывает о детях, рассматривают вариант с суррогатным материнством. В крайнем случае допускается возможность того, чтобы отыскать матку-инкубатор, готовую за некоторую сумму выносить отпрыска. Но никаких сантиментов: главное, чтобы была фертильной.
Это означает, что свободный мужчина должен руководствоваться всего двумя правилами: Правило № 1. Мужчина никому ничего не должен. Правило № 2. Если мужчина кому-то что-то должен, см. п. 1. Что-то очень знакомое.
«Ночь прошла замечательно, она была очень любящей и милой, на следующий день она превратилась в настоящую сучку».
«Моя бывшая говорила мне, что любит детей. А мне хотелось детей. И когда мы поженились, она убедила меня купить дом за 330 тысяч для нашей будущей семьи. Каким же дураком я был! Однажды она сказала, что на самом деле ненавидит детей, потому что они всё время кричат и разносят микробы, и вообще у неё нет времени на это дерьмо».
«Она сказала мне, что её „преследовал“ бывший парень. Оказалось, что предполагаемый преследователь был одним из её других парней, который её трахал. Одновременно она говорила ему, что её „преследовал“ парень, которым оказался я».
«Она сняла две тысячи долларов себе на отдых с нашего общего резервного счёта, прекрасно зная о том, что банк завёл дело о банкротстве».
Форумчане регулярно делятся последними новостями и соображениями относительно происходящего в Матрице, разоблачают двойные стандарты и пропагандистские технологии вовлечения мужчин в рабство. Если попытаться свести к общему знаменателю мнения свободных и независимых парней, получается примерно следующее:
также читайте
[01.04.2019]
[29.03.2019]
[26.03.2019]
[05.03.2019]
[01.03.2019]
|
по теме
Письмо турецкому султану. Об украинской анархии
22. 04. 2019 | 08:16 , Ефим Фиштейн, Радио Свобода
В преддверии президентских выборов в Украине было на эту тему писано и говорено с три короба, и всё больше по делу. Раздражение вызывает лишь обильное использование бессодержательных стереотипов. К примеру, попытки объяснить типичный раздрай в таком серьёзном деле, как подбор и назначение руководителя, особым олигархическим устройством украинского общества. Мол, опять олигархи чего-то не поделили, оттого и бардак. В таких случаях я обычно прошу знатока, особенно западного, перечислить пару-тройку всесильных украинских олигархов, всем заправляющих. На третьем имени знаток крепко задумывается, переставая загибать пальцы.
Татьяна Черниговская: «Можно родиться Моцартом, но никогда им не стать»
17. 04. 2019 | 12:29 , Татьяна Черноговская
Везение с генами — это как рояль «Steinway», доставшийся по наследству. Хорошо, конечно, но играть-то на нём всё равно нужно учиться.
Шесть неприятных открытий
15. 04. 2019 | 09:14 , Николай Ильинов
Когда я слышу высказывания людей, что достаточно выбрать честного и порядочного Президента, и сразу все изменится к лучшему, я понимаю – эти люди НИКОГДА не руководили другими людьми. Понимаю, потому что почти восемнадцать лет назад был сам такой же наивный, а потом меня просто вызвали в кабинет к руководству в 21:30 и подписали приказ о моем назначении на должность. И вот какие открытия я сделал для себя.
«Государство всеобщего благоденствия обеспечивает рост»
08. 04. 2019 | 10:26
Корейско-английский экономист Ха Джун Чхан доказывает, что неолиберальная модель в развитом обществе не способна обеспечить рост, так как приводит к снижению инвестиций. Выход – в умеренно-левой модели, с высокими налогами для богатых и социальный механизм перераспределения.
Зачем США в 1970-е разрушили глобальное кейнсианское чудо?
05. 04. 2019 | 09:41
После окончания Второй мировой в Первом мире началось экономическое чудо – не виданное прежде и, как выяснилось позже, не превзойдённое и сегодня. Экономика США выросла более, чем вдвое с 1948-го по 1973 год, экономики Англии, ФРГ и Италии – в 4 раза, Японии – в 10 раз. В основе этого роста было государственное дирижирование экономикой. Кстати, первым дал прогноз, что будет лежать в основе этого экономического суда советский академик Варга в 1946 году – опробованный во время войны госкапитализм. Это экономическое чудо искусственно ликвидировали США в 1971 году, когда отказались менять доллары на золото, уничтожив тем самым Бреттон-Вудскую систему. Главная причина такого шага: капитал стал утекать из США в Европу и Японию, которые грозились обойти Америку.
24 апреля 2019
22 апреля 2019
[17:03]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»