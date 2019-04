ТЕ, КОМУ НЕ НУЖНЫ ТЯН 24 апреля 2019 | 21:34 , Никита Никовин распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в На фоне современного феминизма, скандалов в Голливуде и достижений Metoo недовольные изменениями мужчины со всего мира объединяются в сообщества, обличающие «лживую женскую сущность». Одно из них — MGTOW (Men going their own way) — полагает, что все культурные и научные открытия были сделаны мужчинами, которые отказались от погони за женским вниманием и пошли своим путём. Что это за путь и куда он ведёт, выяснил автор самиздата Никита Никовин.

«НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВОЗДЕРЖАНЦЕВ»

«Ты не должен бегать за женщинами: они ведут себя так потому, что знают себе цену, — не пытайся узнать её, беги от них». Примерно так звучат первые слова напутствия новообращённому адепту MGTOW от знакомого «Морфеуса», принявшего на себя миссию по освобождению мужчин из-под женского гнёта. Men going their own way, или «Мужчины, идущие своим путём» (МИСП), — интернет-сообщество, образованное с целью «сохранения и защиты личного суверенитета современных мужчин».

В отличие от обычных женоненавистников, из которых иногда выходят охваченные жаждой мести агрессивно настроенные девственники (инцелы), адепты «пути свободы» не склонны много рефлексировать по поводу женской природы. Если первые чувствуют себя униженными, готовы оправдывать насилие, чтобы «изменить систему», последние просто принимают существующие правила и объясняют поведение женщин влиянием инстинктов, против которых не попрёшь. Изучая иерархическую организованность животных, этологи заметили, что вожаки, или альфа-самцы, имеют больше прав на спаривание с самкой, нежели остальные особи. Бета находятся на вторых ролях, но после потери вожака получают шанс сразиться за статус альфа-самца. Омега же — одиночки, по тем или иным причинам изгнанные из стаи, к ним сами себя и относят MGTOW, проецируя иерархию на людей. Адепты движения утверждают, что технические изобретения и произведения искусства созданы преимущественно омегами, прямо призывающими не связываться с женщинами. В пример часто приводится высказывание Теслы: «Я не думаю что вы можете вспомнить много выдающихся изобретений, придуманных женатыми». Удел альфа и бета — бесконечная конкуренция за право быть пойманным потенциальной «чёрной вдовой», которая после рождения ребёнка постепенно высосет из мужчины все соки. В результате, очутившись в безнадёжном положении в неравном гиноцентрическом браке, мужчина обречён на алкоголизм и преждевременную смерть.

Тот, кого покинула женщина, считается счастливчиком, хотя даже её уход может дорого обойтись: она обязательно отсудит половину имущества, подаст на алименты и в довесок не даст встречаться с детьми. В сообществе любят различную статистику, которую при случае приводят для подкрепления своих взглядов. Она неумолима:шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, а то и все девяносто процентов браков распадаются. При этом как бы подразумевается, что в каждом отдельном случае в разрушении брака виновата женщина. Несмотря на то, что комьюнити декларирует отстранённость и сепарацию, женоненавистничество является визитной карточкой клуба мужчин, идущих своим путём. Женщина буквально приравнивается ими к «паразиту», живущему за счёт «хозяина». В книге 1972 года «Дрессированный мужчина», на которую часто ссылаются последователи, аргентино-немецкая писательница Эстер Вилар подробно разобрала положение современного мужчины. В частности, она утверждала, что подспудная мотивация женщины заключается в том, чтобы найти кого-нибудь и убедить работать на себя. Выбор объекта зависит от его статуса и материальной обеспеченности. Чем больше детей и расторгнутых браков, тем больше прирост имущества и ежемесячных отчислений от «эксов». Кроме того, нередко подчёркивается: 63% самоубийц, 90% бездомных и 80% насильников росли в семьях без отца. Зачем вступать в патриархальный брак, в котором женщина всё равно будет главной, а мужчина — подневольным лицом? Свободный мужчина знает, что жениться не стоит даже на девственнице.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Современная история MGTOW ведёт отсчёт с начала 2000-х — с создания первого форума, посвящённого освобождению мужского сознания. Точных сведений об этом история не сохранила, да и кроме сетевых псевдонимов Solaris и Ragnar о личностях основателей мало что известно. Зато есть архивное интервью с создателями, в котором они рассказывают, как осознали, что вовсе не обязательно «обслуживать женщин, и начали помогать с этим другим парням. Отправной точкой называется 1853 год, когда в газетных вырезках впервые встретилось выражение «мужчины, идущие своим путём».

В дальнейшем ухудшение положения мужчин после женской эмансипации и появление феминизма вынудили мужчин объединяться, чтобы противодействовать матриархальному произволу. Была найдена форма противодействия — освобождение сознания мужчин от навязанных обществом шаблонов, требующих вступления в брак и принесения в жертву женщине собственной жизни. Впрочем, сообщество считает, что предпосылки борьбы мужчин за свои права были ещё в античности. В понимании MGTOW, у мужчин два главных врага — женщина и государство. Государство заинтересовано в производстве альф и бет, которых оно используют в качестве рабочей силы, пушечного мяса на войнах, а также в качестве оплодотворителей. Необходимые государству шаблоны мужского поведения прививаются посредством законов драматургии, действующих в кинопроизводстве и литературе. Потому-то киношный шаблон требует того, чтобы в конце главному герою в качестве награды за проявленную маскулинность альфа-самца досталась знойная красотка.

Освобождение сознания сравнивается с принятием Нео из «Матрицы» красной таблетки — настолько сильным бывает эффект от прозрения и исчезновения романтического флёра, которым одурманено сознание современного мужчины. На сайте комьюнити есть даже целый раздел — «Red Pill», посвящённый постромантическому синдрому. После принятия таблетки и вступления на путь свободы первое время мужчине приходится тяжело. Прежде всего из-за того, что необходимо привыкать к давлению общества, норовящего вернуть в стаю отбившуюся особь.

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

В первом манифесте комьюнити провозглашалась цель сделать мужчин более маскулинными и ранговыми. Сейчас эти идеи разделяют не все последователи. Некоторое, наоборот, полагают, что подобные ориентации провоцируют конкурентную борьбу в интересах государства. Так, сражаясь за ранг «альфа», мужчины поддерживают воспроизводство стереотипов и шаблонов, выгодных государству. Интеллектуалы по этому поводу цитируют Аристотеля:

«Все те признаки, какими отличается крайняя демократия, свойственны также и тирании: господство женщин в семейном быту, чтобы они разглашали дела своих мужей, и по этой же причине распущенность рабов; рабы и женщины не злоумышляют против тиранов, напротив, пользуясь благоденствием, те и другие, разумеется, благосклонно относятся и к тираниям, и к демократиям, ведь и демос желает быть своего рода монархом». Поэтому самый главный враг современного мужчины — женщина. Это совершенно меркантильное существо, от которого не стоит ожидать ничего, кроме манипуляций, измен и скандалов. А раз так, женщина может быть полезна разве что при редких свиданиях для профилактики эректильной дисфункции. Но это для новообращённых, только недавно принявших красную таблетку. На следующих уровнях — всего их четыре — следует постепенно совсем отказаться от сексуальных контактов. Последний уровень — апофеоз проделанного пути. На нём мужчина познает аскезу, сводя к абсолютному минимуму свои потребности, а также зависимость от государства. В пирамиде потребностей Маслоу никакие отношения с женщинами не фигурируют, а наивысшую ступень занимает самоактуализация. К ней и предлагают стремиться сторонники движения. Всё остальное — коллективная иллюзия, в которой пребывают принимающие синие таблетки. Многие сторонники MGTOW — антинаталисты, ну, а те, кто всё же подумывает о детях, рассматривают вариант с суррогатным материнством. В крайнем случае допускается возможность того, чтобы отыскать матку-инкубатор, готовую за некоторую сумму выносить отпрыска. Но никаких сантиментов: главное, чтобы была фертильной.

Часто адептов MGTOW путают с представителями МД (Мужского движения) — по причине схожести взглядов относительно женской сущности. Один из наиболее уважаемых среди MGTOW идеологов МД Пол Илам заметил, что избравшие путь свободы преднамеренно пассивно-агрессивны в отношении женщин не потому, что ненавидят их, а потому, что это служит им надёжным предохранительным механизмом от шантажа, манипуляций и истерик со стороны женщин. Правда, в отличие от МД, MGTOW никак не заинтересованы в том, чтобы бороться за защиту мужских прав и как-то менять сложившееся статус-кво. Они полагают, что это совершенно бесполезно. Вместо этого MGTOW предлагают мужчинам жить в своё удовольствие, заниматься саморазвитием и творчеством. Изображение счастливого одиночки, плывущего куда-то на яхте, едва ли не наиболее часто встречается на обложках книг по данной теме. МД в свою очередь сохраняют курс на обретение маскулинности и добиваются равноправия в отношениях с женщинами, которых не отрицают. В то же время MGTOW слишком заняты. Как можно пожертвовать делом всей жизни, увлечениями и свободой?

«Если общество хочет поощрять мужчин жениться, оно будет нуждаться в капитальном ремонте законодательной системы и женской психики. Необъективные законы должны исчезнуть так же, как и вопиющие привилегии и права женщин. Трудно сказать, что будет тяжелее. Изменения в законодательной системе или социальные изменения — оба пугающи. MGTOW, однако, будут этим озадачены. Они будут слишком озабочены тем, чтобы жить своей жизнью», — говорит Пол Илам. Это означает, что свободный мужчина должен руководствоваться всего двумя правилами: Правило № 1. Мужчина никому ничего не должен. Правило № 2. Если мужчина кому-то что-то должен, см. п. 1. Что-то очень знакомое.

Риторика сообщества довольно сильно напоминает риторику радикальных феминисток, отмечающих, что они терпели угнетение с незапамятных времён. Как и сторонницы радфем, мужчины хотят отгородиться от противоположного пола и протестуют против невыносимого давления, которое оказывается на них обществом из-за их взглядов. Разница в том, что многие MGTOW придерживаются сексистских взглядов, но и радфем часто говорят с мужчинами на языке вражды и ненависти. Среди адептов комьюнити можно встретить удивление по поводу того, почему феминистки ненавидят MGTOW: «Мы их не трогаем — что ещё им нужно?» По мнению членов движения, феминистки, демонстративно не нуждающиеся в мужчинах, на самом деле прикидываются и только и думают, как бы использовать мужчин.Солидаризация женщин в движении Metoo, похоже, стимулировала стремительное пополнение рядов MGTOW и вызвала новый шквал истерик. «Мужчины, идущие своим путём» боятся, что, при желании женщин, кроткий взгляд на грудь может быть расценён как сексуальное домогательство— и у мужчин не будет возможности защититься.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Своим опытом и историями пострадавшие из-за женского коварства и лжи ребята делятся на тематическом форуме. Вот наиболее популярные комментарии из темы «What are the worst lies a woman ever told you?»:

«Она встречалась параллельно с шестью парнями и каждому сказала, что она беременна и нуждается в трёхстах долларах на аборт. Собрав с ребят 1800 долларов, она укатила во Флориду». «Ночь прошла замечательно, она была очень любящей и милой, на следующий день она превратилась в настоящую сучку». «Моя бывшая говорила мне, что любит детей. А мне хотелось детей. И когда мы поженились, она убедила меня купить дом за 330 тысяч для нашей будущей семьи. Каким же дураком я был! Однажды она сказала, что на самом деле ненавидит детей, потому что они всё время кричат и разносят микробы, и вообще у неё нет времени на это дерьмо». «Она сказала мне, что её „преследовал“ бывший парень. Оказалось, что предполагаемый преследователь был одним из её других парней, который её трахал. Одновременно она говорила ему, что её „преследовал“ парень, которым оказался я». «Она сняла две тысячи долларов себе на отдых с нашего общего резервного счёта, прекрасно зная о том, что банк завёл дело о банкротстве». Форумчане регулярно делятся последними новостями и соображениями относительно происходящего в Матрице, разоблачают двойные стандарты и пропагандистские технологии вовлечения мужчин в рабство. Если попытаться свести к общему знаменателю мнения свободных и независимых парней, получается примерно следующее:

Общество должно вознаграждать мужчин за риск собственной жизнью на войнах и преданный труд. И ещё совсем недавно так и было. После того как солдаты вернулись со Второй мировой, им профинансировали обучение в колледже, обеспечили широкими возможностями трудоустройства и содействовали в решении квартирного вопроса. Мужчина чувствовал свою нужность и знал, что является главой семьи. Их уважали жёны и дети. Теперь же США превратились в нацию, которая намерена морально кастрировать мужчин. Вместо того чтобы поощрять их быть лучше, СМИ постоянно обвиняют мужчин в гендерном неравенстве и различных социальных проблемах. А когда возникает социальный кризис, стихийное бедствие или какая-либо другая проблема, эти же критики призывают мужчин рисковать своим благополучием, чтобы поддерживать функционирование общества мизандристов. Зачем-то государству нужно, чтобы больше женщин были главами домохозяйств, а мужчины — приспосабливались к их иррациональности и колебаниям настроения, чтобы только не задеть их чувства. Источник



