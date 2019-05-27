В дофаминовой петле

На самом деле всё сложнее, и работает не одна и даже не две системы нейромедиаторов, а также не стоит забывать и о неудачах в поиске, которые тоже играют свою роль, в том числе и конструктивно-обучающую. Но в самом схематичном варианте все выглядит примерно так. Ну, когда система работает без сбоев.

Один из сбоев, превращающий систему в ловушку, происходит, когда вместо нормальной обратной связи (цель достигнута — значит, всё делал правильно, цель ускользнула/дала по ушам/оказалась фублей — значит, вводи коррективы в следующие попытки, а то и ну её нафиг, поищем что-нибудь интереснее) возникает петля. В данной ситуации — дофаминовая петля. То есть, когда важна становится не цель, а сам процесс, и все телодвижения происходят ради него (хотя человек может и не отдавать себе в том отчёта, и так даже чаще всего бывает). Неважно, что там впереди замаячило: интересная незнакомка, новый манящий аромат чего-то вкусного, игра с обещанием приличных призовых — вперёд, погнали! За дофаминовой конфеткой! Ожидание чуда важнее чуда! И (важный момент!) чем быстрее можно достичь цели, чем быстрее с неё можно переключиться на поиск и достижение другой, тем крепче петля захлёстывает.

Между прочим, в процессе формирования той же игромании дофаминовая петля играет едва ли не опорную роль — плюс склад личности, конечно, плюс особенности формирования зависимости, но тем не менее. Кстати, об играх.

В наши дни стоимость (как субъективная, так и вполне себе реально оплачиваемая) времени и информации очень, очень возросла. Соответственно, и необходимость в экономии первого и лёгкого доступа ко второй сильно увеличились. А раз есть сформированная ниша потребности — найдутся те, кто сможет её занять. Это я об интернете и об устройствах, обеспечивающих получение информации с его помощью. Насчёт экономии времени всё понятно: сравните поиск нужной книги или методички у себя на полке или в библиотеке с поиском в сети. Насчёт информации — тоже: стоит набрать в поисковике тему - тут же хлынет целый поток, причем как по конкретной теме, так и по куче других. Удобно? Безусловно!

Вот только лёгкость и быстрота, с которой стало находиться всё требуемое, сыграли со всеми нами злую шутку. Они, а также люди, знающие (или интуитивно догадывающиеся), как обернуть дофаминовую петлю себе на пользу. Как это работает? Вот навскидку несколько типичных ситуаций.

1. Поиск информации. Допустим, вы решили поглядеть в сети что-то по конкретному интересующему вас вопросу. Поглядели. Потом поглядели по соседней теме, которую выдал поисковик. Потом — прошли по ссылке. Ещё по одной. В итоге вместо планируемых минут пяти провисели в инете полчаса-час, а то и больше. Ну интересно же было. Прикольно. И даже, предположительно, полезно. Вот только не забывайте, что это «интересно»- это был в том числе и дофаминовый крючок, на который вы попались.

2. Лайки и подписчики. Если провести хотя бы поверхностный анализ, то выяснится, что доля участников соцсетей, которые реально зарабатывают на своём аккаунте, очень невелика по сравнению с общим количеством пользователей. Тогда откуда этот постоянный интерес, это стремление срубить побольше лайков, комментариев? Да всё тот же самый дофамин. Всё то же ощущение достижения чего-то там такого, пусть даже на самом деле незначительного — но достижения. А главное — ожидание, что вот-вот оно будет.

3. Игры. О, это целый мир. Фактически, вторая жизнь. В которой ты каждый день чего-то да достигаешь. От самого простенького, вроде очков за прохождение очередного уровня с Инди-Котом, до более вдумчивого, вроде прокачки навыков у Геральта в «Ведьмаке» или у ГГ в «Фоллауте». Причём затягивает даже самая простенькая тупилка — ведь там ты достигаешь! А потом ещё уровень, и ещё...

4. Красивые, яркие, сочные картинки. Почему, как вы думаете, фуд-блогеры не теряют своей популярности? А фитоняшки? Так ведь и те, и те дают нам предвкушение. Вкусной еды. Намёка (нет-нет, не предложения, ни в коем случае, с этим — на другие сайты) на секс или потенциальную возможность самому стать сексуально привлекательным. То есть, то самое дофаминовое, которое даже слаще, чем сам факт...

5. Новинки. Где бы и в чём бы они ни проявлялись: новый аромат, новый вкус, новые рецепты, новые формы — неважно. Тут, главное, соблюдать тонкий баланс: постоянная новизна и слишком частая смена имиджа пугает и отталкивает, зато железобетонная стабильность когда-нибудь да наскучит.

6. Приятные нежданчики. Ну, почему приятные — это понятно. Из мест, где вас за углами поджидают с пыльными мешками и звездюлями, вы первыми сбежите, роняя тапки. А вот если за углом да с конфетами, а за другим — с пряниками, да никогда не угадаешь, какая приятность и когда именно случится — это же другое дело!

7. Риск потери. Да, дофамин — это не только приятное предвкушение приобретения, но и мандраж с боевой готовностью, если есть риск потерять. Потому и работают распродажи, горящие туры, чёрные пятницы и последние дни «патрясных скидок» (с). И синдром упущенной выгоды - он тоже тут как тут, подогревает...

И это не считая (поскольку это уже вне сетей) манящих ароматов (тот же кофейный, сдобный или шашлычный вспомните), бесплатных дегустаций и многого, многого другого, запускающего нашу дофаминовую систему. Того, на что нас и ловят. Ага, в ту самую дофаминовую петлю.

Отсюда