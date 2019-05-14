Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». Но за 300 тысяч долларов группа соберется вновь

14 мая 2019 | 15:29

Последние выступления группы состоятся в формата стадионного тура, который стартует 4 июня. Завершится тур выступлением в Санкт-Петербурге 12 октября.

Сергей Шнуров сказал так: «Группировка «Ленинград» добилась всего, чего могла, получила какие возможно премии. Дальше стремиться некуда». Сам Шнуров намерен продолжить после роспуска группы заниматься живописью. Однако музыкант тут же добавил, что группа готова будет и в будущем рассматривать предложения об отдельных выступлениях, начиная с цены в 300 тысяч долларов