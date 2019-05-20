Сага о трансформации криминала в общественников

Богдан Хмельницкий - не тот что гетман, а "правозащитник". "Из грязи в князи" - реальная история, основанная на открытых источниках.

НАЗК, НАБУ, САП, ГБР – создание и запуск новых органов — это трансформации которые происходят в Украине, свидетельствуют о значительном, как внутреннем, так и внешнем запросе на борьбу с коррупцией.

С другой стороны, действуют ряд общественных антикорупционных организаций, которые часто помогают и указывают государственным органам на проблемные ситуации и нюансы, осуществляют мониторинг и во многом помогают работе государственных органов.

К сожалению, не все так гладлко среди общественников. Откровенные криминальные элементы и рэкетиры давно примеряли на себя шкуру правозащитников и законников.

Представляю вашему вниманию Богдана Станиславовича Хмельницкого (Майданюка) и его бригаду «Стоп Корупции».

Богдан Хмельницкий – настоящая фамилия Майданюк, родился 19 ноября 1976 года в городе Умань, Черкаской области. Богдан рано понял, что в провинции делать нечего, благо среди окружения хватало ушлых парней, которые подтянули «Циму» к движению.

Богдан оказался в составе влиятельной группировке «Киселя». «Кисель» он же «Дед», он же Кисель Владимир Карпович, в свое время входил в число наиболее влиятельных криминальных авторитетов Киева. Территориальной сферой интересов «Киселя» являлся Голосеевский район, а также окружная и Одесское направление Киевской области. Под его предводительством находилось около 15 различных бригад, имеющих свою стратификацию в зависимости от направления деятельности.

Хмельницкий-Майданюк входил в бригаду, которая занималась авто-угонами и авто-разбоем. Быстрые машины, легкие деньги и все дозволенность развратили парней и внушили им мысли о вседозволенности. Однако это длилось не долго. Украв авто у представителя криминального мира и нагло отказавшись его вернуть, парни нарушили понятия, за что и поплатились. Богдан поймал пулю в 2004-м, но так и не понял знак судьбы.

Кража автомобиля и требование выкупа, у коммерсанта из Умани закончилась неудачно и в 2005-м Богдан оказался за решеткой, где провел долгие три года. Времена менялись и для коммерсантов стало дешевле и эффективней «простимулировать» областную милицию на поимку преступника, чем отстегивать братве.

Дело так и не дошло до суда, но нахождение за решеткой произвело на Богдана неизгладимое впечатление. Богдан Майданюк поменял фамилию на Хмельницкий, для создания милозвучной ассоциации с великим предком и создания трудностей с дальнейшей «пробивкой» по базам МВС, но так и не смог до конца определиться со своей отсидкой. Если накануне выборов в Верховный Совет 2012 года, Хмельницкий широко описывал собственную важность и опасность для коррумпированной государственной системы, что по влекло за собой преследование государством, то в дальнейшем принял решение умалчивать и всячески скрывать нахождение за решеткой. Год назад он даже «потерял» одновременно паспорт, ИНН и свидетельство о рождении с целью «обновления» документов с чистого листа. При этом он оставил себе водительские права и заграничный паспорт, потеря которых существенно ограничивает комфорт и не поленился заявить в газетах о своей потере.

Но это было потом, а пока судьба сводит молодого бандита Богдана в одной камере с Денисом Цыпиним. Ожидающий решения суда в деле о мошенничестве, Денис поведал Богдану о том, что так как он бизнес уже никто не делает и есть гораздо более интересные методы заработка чем беготня с оружием.

Оказавшись на воле, Цыпин подтянул Богдана в свой «Центр конфликтологии и права» на громкую должность помощника юриста, юриста-консультанта и понеслось. Это были незабываемые 4 года для Богдана Хмельницкого, во время которых он научился быть показательным правозащитником, завсегдатаем ручных общественных советов, заработал себе определенные связи, обрел навыки массовика-затейника и дорос до собственного «Юридического объединения Богдана Хмельницкого».

«Работа» в карманных общественных советах не прошла бесследно. Методы Хмельницкого пришлись по душе даже представителям власти, да и сам он прекрасно понимал, что нужно расти. На улице был 2013 год, политическое напряжение начинало возрастать и власть понимала необходимость формирования собственной общественности. Богдан же намеревался расширить инструментарий собственного влияния. Так на свет родился проект «Гром ТВ».

«Гром ТВ» - неудачная попытка украсть идею общественного телевиденья у Мустафы Найема и компании, организованная на деньги Министра внутренних дел Захарченка, спонсорским фасадом которого выступал Мельниченко. Проект запомнился отработкой заказов Партии Регионов. Так в октябре 2013 года появился скандальный сюжет о стоимости палаточного городка в поддержку Юлии Тимошенко под Печерским судом. Во время Революции Достоинства «независимое телевиденье» снимало громкие сюжеты о комнатах пыток в захваченных митингующими Киевсовете и Доме Профсоюзов, а также о нарушениях правил торговли пиротехникой, приуроченный к активной фазе противостояния на Грушевского.

Сьемке и подаче материала «расследований» Хмельницкого и Ко научил Жан Новосельцев, ватный журналист которого турнули с 1+1 за самодеятельность. В мае 2014 Хмельницкий и Новосельцев участвовали в откровенно ватной акции «За Мир», выйдя на Майдан с повязанными желто-синими и колорадскими ленточками.

Тем же летом Хмельницкий познакомился с Левой Парцхаладзе и понеслось. В контексте передела всеукраинского масштаба, взялись на темы с виду небольшие, но прибыльные. Сначала взялись за пассажирские перевозки в Киевской области. Богдан вошел в конкурсную комиссию маршрутных перевозок и начал жесткий отбор компаний-перевозчиков, критерием которого было заключение договора о юридической поддержке с ТОВ «Юридическое объединение Богдана Хмельницкого» что подразумевало под собой стабильную передачу 10% от прибыли. Покойный «Кисель» гордился бы.

Затем был совместный подряд с «Киевпарксервисом» и «МТР Груп» по отжиму парковок на территории города Киева. На протяжении 2015 – 2016 годов общая численность объектов достигла 30. Хмельницкому даже хватило наглости публично участвовать в отжиме парковки возле собственного дома на Позняках, за адресом улица Анны Ахматовой 15-А.

Ну и как же не вспомнить «песочные войны» и работу на Юрия Бродского и «Киевский речной порт». Тогда «активисты» не просто показывали места незаконной добычи песка с целью давления, а даже дошли до управления действиями следственно-оперативной группы и наглого вывоза (читай – воровства) песка с карьера.

Параллельно Хмельницкий обрел себе долгожданную корку помощника Народного депутата – коим стал Максим Поляков. Видимо сотрудничество группы «Депутатский контроль» и Хмельницкого могло сложится и более близким, если бы не громкое «Янтарное дело» Розенблата-Полякова которое раскрыло НАБУ.

Подводя итоги, можно смело заявить, что персона Богдана Хмельницкого – яркий пример трансформации криминальных элементов в общественную среду. Не смотря на смену методов, суть остаётся прежней, общественное давление – рэкет, запросы и заявления – шантаж, акции протеста – стрелки, общественные организации – организованные преступные группы, и материальная прибыль во главе угла. Движение Хмельницкого несет вред не только в масштабе Украины как псевдо-активисты и наёмники, но и дискредитирует деятельность общественных организаций как таковых.

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