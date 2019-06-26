Одобрено лекарство для терапии потери полового влечения у женщин

26 июня 2019 | 09:14

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило создание лекарства Vyleesi для терапии снижения полового влечения женщин до наступления менопаузы. Об этом говорится на сайте FDA.

Препарат Vyleesi нужно вводить через инъекции в живот или в бедра за 45 минут до полового акта. В рамках испытаний на 1 247 женщинах около 25% участниц из активной группы сообщили о повышении сексуального желания, а 35% сообщили о снижении плохого настроения. В рамках испытаний проходили эксперименты в группе плацебо, где только 17% женщин сообщили о повышении сексуального желания.

Vyleesi работает с помощью вещества бремеланотида, который действует на рецепторы пептидных гормонов меланокортинов, участвующих в процессе формирования социального и сексуального поведения.



В 2015 году FDA одобрило препарат «Флибансерин» для лечения гиполибидемии — снижения либидо без каких-либо сторонних физических и психических расстройств у женщин. Несмотря на получение лицензии на продажу, многие эксперты называют «Флибансерин» плацебо и сомневаются в его эффективности.