"ТУРБОСЛИВ" ДОНБАССА.

История с так называемыми "зонами безопасности" началась три года назад. Новости с линии соприкосновения на Донбассе, увы, подтверждают самые печальные для страны сценарии развития ситуации, о которых многие, в том числе и я, говорили еще на этапе выборов президента.

Итак, 26 июня 2019-го случилось то, чего добивались россияне с 2016-го - наши вооруженные силы практически на километр были отведены вглубь в ключевой позиции на луганском направлении - Станице Луганской. Причем сделано это было в унизительной манере - по сигналу со стороны оккупированных территорий, без каких-либо гарантий, что будут отведены и оккупационные силы.

История с так называемыми "зонами безопасности" началась три года назад - тогда эту идею в вялотекущие переговоры в Минске подкинули европейцы из "нормандской четверки", поддержал ее и тогдашний наш переговорщик Леонид Кучма. По утверждению европейцев режим демилитаризованной зоны предусматривает отвод войск и ликвидацию фортификационных сооружений, и якобы является первым шагом для установления мира на Донбассе.

Нажим был такой, что Порошенко и Муженко были вынуждены согласиться с этой безумной идеей, прекрасно понимая, что Россия со своей стороны на это не пойдет. Отвод сил и средств обставили рядом практически невыполнимых условий - например, отсутствие обстрелов в течение 10 дней.

В качестве эксперимента были выбраны три зоны - Золотое, Петровское и Станица Луганская. Выбор был весьма интересным: Петровское крайне чувствительно для обороны боевиков на юге Донецкой области, а Станица Луганская - стратегическая точка всей нашей обороны на луганском направлении.

Станица Луганская - плацдарм на другом берегу Северского Донца с единственными сохранившимся на всем протяжении линии соприкосновения в Луганской области мостом, хотя и пешеходным. Поэтому оккупационные власти настаивали на отводе украинских войск и ремонте моста, чтобы он мог выдержать хотя бы БТР или даже танк.

И все это подавалось под соусом "гуманитарных проблем местного населения" - якобы бабушки и дедушки смогут комфортно ездить за качественными продуктами и пенсией на свободную территорию Донбасса. На самом деле, очевидно, что в случае обострения - а как видится по опыту предыдущих перемирий, оно неизбежно - эта территория может стать основой для возможного локального наступления противника.

А все заявления Генштаба о том, что Украина вернет на прежние позиции отведенное тяжелое вооружение и войска, не стоят и выеденного яйца, ведь Украине от этого легче уже не будет - территория будет потеряна. Как это было, например, с "дебальцевским карманом", потерю которого Украина по результатам Минска-2 практически признала.

Есть еще один важный момент. В демилитаризованной зоне оказывается поселок Станица Луганская, что несет с собой целый ряд опасностей. Так, отведение вооруженных формирований (в том числе и полиции) в населенном пункте чревато большими опасностями - те же бытовые преступления никто не отменял.

При декларируемой передаче территории под контроль невооруженной миссии ОБСЕ тут фактически будет создана новая местная администрация, укомплектованная откровенными сепаратистами. Она не просто будет автономной, как настаивают европейцы, - там явно создадут какие-то свои "милицейские силы" для поддержания элементарного порядка на улицах поселка. Понятно, кто запишется в эти незаконные по украинскому законодательству формирования (даже поверю, что на первых порах и невооруженные).

Станица Луганская - это первый пробный камень "турбослива" Донбасса и всех наших жертв за всю войну. Напомним, что при освобождении поселка в августе 2014-го погибло сразу несколько мобилизованных из 13-го батальона территориальной обороны Черниговской области. Были погибшие от вражеских обстрелов и в дальнейшем.

И теперь эти несколько квадратных километров украинской земли, щедро политых кровью украинских солдат, мы отдаем. Причем отдаем без каких-либо гарантий - только потому, что это пообещал европейцам новоизбранный президент за то, чтобы французские и немецкие премьеры просто приняли его и он смог сфотографироваться на их фоне. Вроде как "новую украинскую власть признали в Европе".

Пока у власти был Порошенко такие проекты "примирения" не имели никакого шанса - поэтому, кстати, в свое время и убрали Кучму из переговорщиков. Теперь европейцы почувствовали слабость власти и буквально заставили Зеленского выполнить требования оккупационных властей части Луганской области. К чему это может привести - вполне очевидно. СМИ, близкие к оккупационным властям, уже начали рассуждать о десятках таких демилитаризированных зон по всему Донбассу. А дальше - только разговоры об объявлении "Украинской конфедерации".

И еще один простой вопрос. Нужны ли нам эти демилитаризованные зоны? Все зависит от целей и задач политического руководства страны. Если "команда Зе" ищет решение конфликта такими вот дипломатическими методами, то у меня для них плохие новости - создание такие зон фактически обесценивает пять лет войны и означает капитуляцию Украины на условиях Кремля.

Понятно, что такие откровенные потакания оккупантам будут преподнесены избирателям под маркой "даже самый плохой мир все же лучше хорошей войны" и откроют череду постоянных уступок.

Большинство европейских лидеров все эти годы только и мечтали о восстановлении экономических связей с Россией и постоянно отмахивались от Украины с ее войной и захватом Крыма. И сколько бы россияне не потешались над поездками Порошенко в Европу с российскими паспортами, куском расстрелянного автобуса из-под Волновахи или флагом защитников Украины, но именно такие перфомансы не давали европейским политикам реализовать свои "хотелки". Как только это все закончилось, мы увидели европейскую риал-политик во всей красе. И что-то мне подсказывает, что это только начало....

ДС