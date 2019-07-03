Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена

«Начали давить психологически, требуя подписать отказ от своей фирмы, угрожали расправой и пытками», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в начале мая украинская компания ТОВ «Софт Оил» подписала контракт на поставки масла базового в Украину. Уже в 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.

19 июня представители компании «Софт Оил» и адвокаты провели брифинг, где обнародовали информацию о том, что сотрудники Днепропетровской фискальной службы похитили их директора Кирилла Суворова, представители «Софт Оил» также требуют ГБР открыть уголовное производство по факту похищения. Владелец компании Дмитрий Олейник заявил, что Суворова похитили с целью вымогательства сотрудники фискальных органов Днепропетровской области. По этой же причине они заблокировали груз на таможне.

Как выяснилось позже, под давлением Суворов подписал бумаги. Но вместо камеры попал на загородную базу под охрану, как заложник. Пока его искали родственники, на имущество компании «Софт Оил» был наложен арест решением районного суда Днепра. Работники компании подали заявления о пропаже в правоохранительные органы, но реакции не получили.

«Обращались во все возможные инстанции — и суды, и райотделы, и в ГБР, в налоговую обращались — потому что знаем что возбуждено уголовное производство. Нам отвечали: нет, у нас его нету», — заявил Олейник.

Вскоре неизвестные шантажисты начали вымогать выкуп за снятие ареста. Как отметил Олейник, просили оказать «финансовую поддержку налоговой милиции». Финансовая поддержка измерялась в размере нескольких сотен тысяч долларов.

В целом Кирилл Суворов провел в плену налоговиков более 3 недель.

Как выяснил адвокат семьи похищенного Егор Латайко, Суворова держали в заточении поочередно на двух загородных базах отдыха. Похищение, невозможность связаться с родными, прессинг и насильное удерживание фискалы в последствии назвали «программой защиты свидетеля».

Суворову удалось сбежать из-под охраны. И теперь он намерен использовать все возможности правосудия, чтобы наказать собственных похитителей из налоговой.

После этих событий решение суда об ареште имущества фирмы было в срочном порядке отменено, а апелляция адвокатов ТОВ «Софт Оил» удовлетворена. Как сообщают журналисты, перипетии дела уже заинтересовали Госбюро расследований. Руководство фирмы подало заявление о произволе налоговиков во все правоохранительные органы, в том числе ГПУ и СБУ.