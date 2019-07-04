Олигархи правят бал: Кому принадлежат украинские телеканалы

Таким образом, Медведчук, соратник президента страны-агрессора, является владельцем трех из семи всеукраинских информационных каналов. По данным «ТВ Панели» Индустриального телевизионного комитета, в мае 2019 совокупная доля телесмотрения каналов 112, NewsOne и ZIK составила 2,98% (Возраст 18-54, города с населением от 50 тыс.). Это больше половины от общей доли семи информационных украинских телеканалов: совокупный процент телесмотрения 112, NewsOne, ZIK, Прямой, 5 канал, Эспрессо и Канал 24 в мае был на уровне 5,35%.

Официально владельцем 112, NewsOne, ZIK является депутат Тарас Козак, который прошел в Верховную Раду последнего созыва по спискам Оппозиционного блока по квоте Медведчука. Сделку по приобретению 112 телеканала Козак оценил в 73 млрд грн, а NewsOne — 42 млн грн.

Учитывая успех шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах с помощью телевидения и убыточность работы украинских телеканалов можно сделать вывод, что 112 NewsOne и ZIK нужны куму Путина не для получения коммерческой прибыли с рекламы, а для наращивания своего политического влияния.

Виктор Медведчук идет на внеочередные парламентские выборы в Раду в составе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Бенефециаром партии является сам Медведчук, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, Юрий Бойко и Дмитрий Фирташ. Это сторонники политики Путина и пророссийского направления для Украины. Кроме того, Фирташу и Левочкину принадлежит медиа холдинг Inter Media Group. Ключевым каналом группы является Интер. Таким образом, с приобретением ZIKa Медведчуком, совокупный рейтинг прокремлевских телеканалов в Украине будет на уровне 17%.

Кто разделил остальной телеэфир Украины?

На данный момент все телевизионное пространство Украины разделено между шестью олигархами. Свои телеканалы они используют не для получения прибыли, а для влияния и контроля над страной через политиков, которые путем изменений законодательства и назначения нужных людей на ключевые должности, в конечном итоге, и приносят владельцам телеканалов прибыли.

Олигарх Доля от общего телеппросмотра

(май, 18-54 р, города от 50 тис.) Виктор Пинчук 27,66 Игорь Коломойский 16,9 Ринат Ахметов 14,8 Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин 14 Виктор Медведчук 2,98 Петр Порошенко 1,26

Наибольший процент совокупного телесмотрения в мае был у телеканалов олигарха Виктора Пинчука — владельца трубно-колесной компании Interpipe и нефтегазовых активов.

Телевизионный холдинг Пинчука StarLightMedia объединяет шесть телеканалов: ICTV, Новый, СТБ, М1, М2 и канал Оце. Первые три являются флагманами холдинга, а ICTV входит в тройку самых популярных каналов страны.

Телеканалы Пинчука работают в категории развлекательного контента. Но в период выборов олигарх использует их для поддержки различных политиков. Например, на президентских выборах каналы Пинчука предоставляли эфирное время Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. Сейчас они активно поддерживают партию «Голос» Святослава Вакарчука.

Вторыми по популярности являются телеканалы олигарха Игоря Коломойского. В его холдинг «1 + 1 Media» входит шесть каналов, но ключевым является входящий в тройку самых популярных в Украине «1 + 1».

Публично Коломойский отрицает влияние на редакционную политику телеканалов, но их контент полностью соответствует интересам олигарха. Так, в период президентской гонки «1 + 1» беспощадно критиковал главного оппонента Коломойского — Порошенко, но предоставлял полную поддержку Владимиру Зеленскому. И именно поддержка телевизионного холдинга Коломойского стала ключевой для студии «95 Квартал», производящей развлекательный контент для этих каналов, в победе на выборах президента.

Медиа группа «Украина» Рината Ахметова замыкает тройку топовых телевизионных холдингов Украины. В то же время, канал «Украина» имеет самые высокие рейтинги. Свой телеканал Ахметов использует для построения собственного имиджа, критики оппонентов и лоббирования нужных олигарху изменений в законодательстве.

На четвертой позиции медиа холдинг Inter Media Group олигарха Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии в ожидании решения об экстрадиции в США по подозрению в коррупции. Миноритарным партнером Фирташа по Интеру является нардеп Сергей Левочкин.

Интер имеет репутацию пророссийского телеканала, а его владельцы Фирташ и Левочкин на внеочередных выборах в Верховную Раду вместе Юрием Бойко объединились с Медведчуком и Вадимом Рабиновичем под брендом прокремлевской партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь».

Внизу рейтинга, построенного на данных «ТВ Панели» Индустриального телевизионного комитета, находится группа новостных каналов Виктора Медведчука под брендом «Новости».

Статус украинского олигарха кум Путина получил при президентстве Петра Порошенко. До этого Медведчук был забытым историей политиком, который на маргинальном уровне пытался развивать прокремливское движение «Выбор». Но в течение последних пяти лет Медведчук, благодаря Порошенко и связям с Путиным, сконцентрировал все атрибуты олигарха.

Большие деньги у Медведчука появились благодаря контролю за прокачкой дизельного топлива по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс» и эксклюзивному праву на поставки сжиженного газа российской компании «Роснефть».

Потом он, через своего соратника Козака, приобрел три новостные телеканалы. А админресурс выражался в контроле четырех депутатов: Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Нестора Шуфрича и Василия Нимченко.

На последнем месте два телеканала из орбиты бывшего президента Петра Порошенко. При этом «5 канал», который ему официально принадлежит, имеет самые низкие рейтинги среди семи всеукраинских новостных телеканалов.

В то же время телеканал «Прямой», который записан на бывшего регионала Владимира Макеенко, но работает на интересы Порошенко, находится на третьем месте в категории новостных телевизионных каналов.

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