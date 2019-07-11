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На чем сэкономить Зеленскому
11 июля 2019 | 10:44 , Олег Ельцов. ТЕМА
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«Отменить парад, чтобы премировать военных»: дешевый пиар-трюк от Зе. Эту формулу демагоги и популисты затерли до дыр. Универсальный инструмент по запудриванию ослабшего мозга электората в преддверии выборов.
Парад не проведем – деньги потратим на армию. Можно еще кино не снимать, а повысить пенсии. Не строить дороги, а деньги направить на лечение смертельно больных. Нужно завязывать с книгоизданием, искусством, с наукой тоже – есть дела поважнее: зарплаты, пенсии, субсидии, медицина. Все: этим списком приоритетов можно ограничиться. Если вспоминать его в каждом президентском спиче, то фракция «Слуги народа» наберет на парламентских выборах 74%, а то и все 99%!
Зеленский со своим шоумэнско-мистечковым розумением и пиарщики ему под стать, не в состоянии осознать, что парады, особенно в воюющей стране – это не разбазаривание средств, это мощный инструмент единения народа и повышения боевого духа. Наконец, это прекрасный повод проскандировать: «Героям слава!»
А где взять деньги на премию военным - Зе и без меня подсказали: сэкономить на переезде его конторы в ленинское капище, которое нынче называют «Украинским домом».
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