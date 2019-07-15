Україна - в топ-10 держав світу за обсягами сміття на одного жителя

15 июля 2019 | 12:04

Аналітики з агентства 24/7 Wall Street підрахували, що Канада займає перше місце в світі за обсягами сміття на кожного її жителя, Україна також увійшла в топ-10 країн рейтингу. Про це написала газета USA Today.

На першому місці в цьому антирейтингу виявилася Канада. За 2017 рік країна виготовила 1,3 млрд тонн сміття, а на одного жителя припало приблизно 36 тонн. При цьому з’ясувалося, що основна маса сміття доводиться на промислові відходи.

Друге місце в рейтингу зайняла Болгарія з показником 26,7 тонн сміття на людину. При населенні трохи більше семи мільйонів, країна виробляє близько 190 млн тонн сміття. Аналітики відзначили, що майже всі відходи (172 млн) належать до будівельних.

На третьому місці опинилися США, які при населенні 325 млн осіб виробляють майже вісім з половиною мільярдів тонн сміття. При цьому на одну людину припадає близько 26 тонн відходів. США також стали найбільшим виробником твердих міських відходів — за 2017 рік їх набралося 258 млн тонн.

“Україна, один з найбільших дилерів зброї у світі, виробляє трохи більше 474 млн тонн відходів на рік, з яких 448 млн є небезпечними відходами. Жодна з інших 105 країн, для яких є дані про небезпечні відходи, не виробляє більше таких відходів. Уряд визнав поводження з небезпечними відходами як найбільш актуальне і найважливіше питання, яке необхідно вирішити у сфері поводження з відходами в цілому. Відсутність фінансування була визначена як основна причина відсутності ініціатив у цій сфері”, — вказано у повідомленні.

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