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Новый глава СНБО Данилюк получает на 40 000 больше, чем Турчинов
15 июля 2019 | 12:30
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Назначенный Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк за июнь заработал 92 320 гривен. Это почти в два раза больше, чем получал Турчинов. Такие данные приводят из ответа СНБО на свой запрос "Украинские Новости".
Александр Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая. За 4 рабочих дня в мае ему начислили зарплату 3 044 гривны. А в июне Данилюк заработал уже 92 320 гривен.
"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июнь 2019 года составляла 92 320 гривен (надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен, премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен)", - сказано в ответе СНБО.
Предшественник Данилюка Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.
Фото: ukranews.com
В ответе СНБО на запрос приводятся и сведения о нынешней зарплате подчиненных главы ведомства (которые ранее работали с Турчиновым).
Первый заместитель секретаря Михаил Коваль заработал в мае 191 650 гривен (в том числе 95,8 тыс. гривен отпускных и 43,2 тыс. гривен премии), в июне - 84 351 гривну (включая 32 тыс. гривен премии).
Зарплата других заместителей Данилюка составила: Сергея Кривоноса - 83 997 гривен в мае и 73 520 гривен в июне, Александра Литвиненко - 179 336 гривен в мае и 89 240 гривен в июне.
Ранее "Страна" писала, что гражданская жена нового начальника таможенной службы Максима Нефедова скрывает свою зарплату.
Мы также рассказывали, что заработная плата главы САП Назара Холодницкого за июнь по сравнению с маем увеличилась более чем на 100 тысяч гривен.
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