Новый глава СНБО Данилюк получает на 40 000 больше, чем Турчинов

15 июля 2019 | 12:30

Назначенный Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк за июнь заработал 92 320 гривен. Это почти в два раза больше, чем получал Турчинов. Такие данные приводят из ответа СНБО на свой запрос "Украинские Новости".

Александр Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая. За 4 рабочих дня в мае ему начислили зарплату 3 044 гривны. А в июне Данилюк заработал уже 92 320 гривен.

"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июнь 2019 года составляла 92 320 гривен (надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен, премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен)", - сказано в ответе СНБО.

Предшественник Данилюка Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.

Фото: ukranews.com

В ответе СНБО на запрос приводятся и сведения о нынешней зарплате подчиненных главы ведомства (которые ранее работали с Турчиновым).

Первый заместитель секретаря Михаил Коваль заработал в мае 191 650 гривен (в том числе 95,8 тыс. гривен отпускных и 43,2 тыс. гривен премии), в июне - 84 351 гривну (включая 32 тыс. гривен премии).

Зарплата других заместителей Данилюка составила: Сергея Кривоноса - 83 997 гривен в мае и 73 520 гривен в июне, Александра Литвиненко - 179 336 гривен в мае и 89 240 гривен в июне.

Ранее "Страна" писала, что гражданская жена нового начальника таможенной службы Максима Нефедова скрывает свою зарплату.

Мы также рассказывали, что заработная плата главы САП Назара Холодницкого за июнь по сравнению с маем увеличилась более чем на 100 тысяч гривен.

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