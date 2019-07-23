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Азербайджанцы избили полицейского
23 июля 2019 | 10:20
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В Киеве гражданин Азербайджана избил патрульного полицейского. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Началось все с того, что патрульный, который находился вне службы, но в форме, сделал замечание мужчине за то, что тот нарушил правила дорожного движения при управлении автомобилем. Полицейский также заблокировал автомобиль нарушителя своим авто. Все это переросло в словесную перепалку, в ходе которой к месту происшествия прибыл родственник мужчины, авто которого заблокировал полицейский. Родственник, гражданин Азербайджана, нанес несколько ударов полицейскому. Полицейского госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, а двух участников конфликта было задержано.
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