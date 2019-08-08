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Полицейский избил пенсионера в харьковском трамвае
08 августа 2019 | 16:28
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Пенсионеру пришлось вызывать медиков и накладывать швы.
Как рассказал пострадавший пенсионер, молодой полицейский занял место для людей с инвалидностью. Когда его вежливо попросили уступить место пожилой женщине и даже показали удостоверение льготника, мужчина ответил нецензурной бранью, а на спутника пенсионерки набросился с кулаками и ударил его в лицо.
В конфликт пришлось вмешаться водителю трамвая, так как в салоне трамвая завязалась драка. После следующего удара полицейский просто выскочил из вагона и попытался сбежать.
В неадекватном молодом человеке пассажиры узнали местного участкового инспектора. Они успели вызвать патрульных и задержать хулигана. Как показала проверка, агрессивный молодой человек действительно работает участковым инспектором в Слободском отделе полиции города Харькова. Его зовут Вадим Порфирьев и ему 23 года.
По факту избиения пенсионера в общественном транспорте назначена служебная проверка сотрудника полиции. Ему грозит дисциплинарное взыскание, а также увольнение. Материалы по делу уже переданы в областную прокуратуру.
Пострадавшему пенсионеру вызвали скорую медицинскую помощь и доставили в отделение нейрохирургии. Медики диагностировали у него множественные ушибы и рассечения, пришлось накладывать швы.
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[07.08.2019]
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