|
В Польше задержали группу вооруженных россиян
13 августа 2019 | 13:42
распечатать комментарии [0] добавить в
Всего задержаны 26 человек, 24 из них арестованы.
В Польше арестовали 24 участников организованных вооруженных преступных группировок, задержанных несколько дней назад в Кракове. Среди них большинство являются россиянами, передает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.
Всего в понедельник, 6 августа, перед торговым центром M1 полиция задержала 26 человек. Отмечается, что полиция прибыла через какое-то время перед тем, как на парковке перед торговым центром, где уже были клиенты, в том числе семьи с детьми, должен был состояться бой банд.
В автомобилях задержанных мужчин полиция обнаружила пусковые снаряды, топоры и мачете, значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, бейсбольных бит, а также значительное количество кокаина.
Среди 26 задержанных - из которых самому молодому-19 лет - двое поляков и двое чеченцев с польским гражданством. Остальные - чеченцы и армяне. Некоторые из них находятся в Польше нелегально, некоторые имеют разрешение на временное пребывание.
Члены группы приехали в Краков из разных уголков Польши, в том числе из Силезии или Западной Померании, а также из Западной Европы. Для некоторых задержанных 7 августа уже начата процедура экстрадиции.
Напомним, ранее в Польше арестовали чеченца по подозрению в терроризме.
РБК
также читайте
[09.08.2019]
[08.08.2019]
|
по теме
В Умани расстреляли автомобиль преподавателей
14. 08. 2019 | 20:53
14 августа, около половины четвертого ночи, в Умани Черкасской области произошла стрельба. Об этом «Криминальной Украине» сообщили собственные источники.
Рост ВВП во втором квартале ускорился до 4,6%
14. 08. 2019 | 17:11
Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
У Зеленского ответили на заявление "властей" Крыма о поставках воды
13. 08. 2019 | 13:44
Киев на заявление крымских "властей" о поставках водыответил, что вопросы, связанные с Крымом, может ставить только Украина. Об этом написал постоянный представитель главы украинского государства в АРК Антон Кориневич в Facebook.
В Запорожье патрульные остановили пьяного шефа полиции
10. 08. 2019 | 09:08
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»