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Новым собственником сгоревшего исторического дома на Подоле стало окружение Максима Микитася
19 августа 2019 | 08:53
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Много раз страдавшее от пожаров историческое здание на Подоле по ул. Межигорская, 33/19, сменило собственника — им стало ООО “Компания Новострой Инвест”. Об этом сообщил директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской администрации.
“Компания стала владельцем памятника архитектуры в стиле неоренессанс в мае. До этого историческое здание систематически горело ежегодно, а владельцы менялись сразу после направления в их адрес предписаний”, — сказано в сообщении.
По словам Александра Никоряка, новый владелец дома Вертипороха — памятника архитектуры (Приказ Министерства культуры от 6 декабря 2016 года №1162, охранный номер 970-Кв), подал заявку на заключение охранного договора.
“Домом пользовались частные владельцы с 2001 года. В 2007 памятник без конкурса отдали на приватизацию. Были неоднократные попытки вернуть здание в собственность города, но суд прокуратура Подольского района проиграла. С 2007 года здание систематически горело. После каждого предписания от Департамента владельцы менялись снова и снова. Но пока у памятки новый хозяин, и это первый владелец, который согласился на заключение охранного договора”, — заявил чиновник.
Никоряк, добавил, что новый собственник памятки на пересечении Межигорской и Щекавицкой теперь должен обеспечить проведение первоочередных мероприятий для предотвращения дальнейшего разрушения, проведение противоаварийных и неотложных консервационных работ, а также приведение памятника в надлежащее состояние на основании согласованной в установленном порядке научно-проектной документации.
Согласно данным госреестра юрлиц, собственником ООО “Компания Новострой Инвест” c июня является Нагиева Зохра Рамиз Кизи из города Славутич, а директором с августа — Сергей Мальцев.
По данным Youcontrol, Нагиева Зохра Рамиз Кизи также указана руководителем и совладельцем ООО “Артемида-2018” вместе с Сергеем Якусевичем, помощником нардепа из “Воли народа” и экс-президента госкорпорации “Укрбуд” Максима Микитася. Якусевич также был указан как подписант ООО “Укрбуд Девелопмент”, которое Микитась указал в своей декларации.
В свою очередь упомянутый Сергей Мальцев с августа также является директором и совладельцем ООО “Строительное развитие города” вместе с тем же Сергеем Якусевичем.
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