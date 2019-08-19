В Барселоне топлес-женщин станет больше

19 августа 2019 | 10:12

Женщинам в Барселоне разрешили повсюду плавать и загорать без верхней части купальника. Разрешение распространяется на зоны отдыха возле любых водоемов города.

Городской совет Барселоны озвучил эту позицию после того, как на некоторые местные бассейны стали поступать жалобы. Любая попытка запретить женщинам расслабляться топлес считается дискриминацией, пояснили чиновники. И напомнили горожанам, что запрета на топлес в столице Каталонии давно уже нет.

Соответствующие уведомления направлены во все городские спортцентры, при которых действуют бассейны.