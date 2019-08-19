Остаться в живых. Как туристические поездки заканчиваются гибелью путешественников

19 августа 2019 | 08:26

Последняя неделя шокировала количеством новостей о гибели путешественников. Поэтому мы решили еще раз напомнить: ездить по миру интересно и весело, но есть ситуации, в которых стоит проявлять максимальную бдительность. А наш постоянный автор и опытный путешественник по опасным территориям Павло Морковкин написал важную колонку о том, почему никакие приключения не стоят того, чтобы рисковать жизнью. Пожалуйста, никогда не пренебрегай правилами безопасности – и береги себя.

На Аляске утонула беларусская режиссерка Ника Никонова

В Санкт-Петербурге погиб беларусский видеоблогер

В ЮАР украинского туриста зарезали за рюкзак

– вот заголовки из новостной ленты последних дней. Не зная всех подробностей, умничать и рассуждать, как стоило поступить героям публикаций, будет не очень этично и очень неправильно. Shit happens – все умирают, и некоторые – не своей смертью. А поскольку люди в последнее время больше путешествуют, то и гибнут во время поездок чаще. Даже у меня есть пара знакомых – к моему счастью, не очень близких – которые не вернулись из своего очередного трипа. Иногда всему виной – трагическая случайность, от которой не застрахован никто. Но многих происшествий можно было бы избежать, если бы их герои были чуть более подготовлены и чуть менее халатны по отношению к своей жизни и здоровью.

Мы все иногда совершаем необдуманные поступки, которые чреваты неприятными последствиями. Но у всего должны быть границы. Для меня почти образцовый пример наплевательского отношения к себе – это случай с Константином Журавлевым, который наобум поехал через воюющую Сирию в Египет и в результате – попал в плен к солдатам сирийской оппозиции. «Я не стал узнавать, кто и с кем воюет, где какие группировки находятся – я не знал вообще ничего, – признавался Журавлев по возвращении домой. – Я не стал узнавать даже по поводу визового режима». Сразу после того, как Константин пересек границу, его схватили, и на свободе он оказался лишь спустя три года благодаря усилиям российских дипломатов. Эту историю вполне можно распечатать и поместить в парижское бюро мер и весов как эталон безответственности и самоуверенности.

«Многие беззаботно уверены, что дикая природа – это всего лишь красивый фон для фоточки в Instagram, а никак не враждебная стихия, способная оборвать твою жизнь»

Распознать угрозу, исходящую от людей, обычно несложно. Как правило, даже достаточно безопасные регионы имеют негативную репутацию из-за слухов и публикаций в СМИ. Поэтому на место ты приезжаешь уже информационно подготовленным(-ой). А уж там трудно не заметить, что зашел(-ла) не в тот район или не обратить внимание на обилие полиции или военных.

Несколько недель назад я написал большую статью о том, как оценить уровень социальной и политической опасности. С природой все гораздо сложнее. Во-первых, потому что даже с самыми отмороженными из людей есть шанс договориться и выйти с меньшими потерями, а с болезнями, животными и стихийными бедствиями такой возможности нет. Во-вторых, потому что опыт общения с себе подобными есть у всех, а вот опыт жизни вдали от цивилизации – далеко не у каждого. Поэтому в представлении некоторых людей бурый медведь – это милый зверек вроде мультяшного Винни-Пуха, а трекинг через буш – немногим сложнее прогулки по городскому парку. Путешественники часто нарушают даже самые базовые и, казалось бы, очевидные правила: проверить прогноз погоды, сообщить друзьям о своих планах, посоветоваться с теми, кто проходил этот маршрут ранее. Такие люди легко недооценивают силы природы и переоценивают свои. Они тонут, купаясь в шторм или попадая в отбойное течение, замерзают в лесах, умирают от обезвоживания в походах и даже падают со скал, пытаясь сделать селфи, – можешь вбить в гугле фразу вроде “tourist died” и оценить разнообразие вариантов.

В отчете Службы национальных парков США за 2017 год говорится, что по всей стране работники парков провели почти 3,5 тысячи спасательных операций, в результате которых обнаружили 182 погибших туриста – то есть каждые два дня на какой-то тропе в стране погибает один бедолага. Только в 2017 году двое человек погибли и восемнадцать пострадали в национальном парке Денали на Аляске. Прямо у границы парка находится знаменитый автобус 142, ставший популярным благодаря книге и фильму «В диких условиях». В этом автобусе в 1992 году провел последние недели своей жизни путешественник Кристофер Маккэндлесс, он же Александр Супербродяга. Книга и фильм о его походе вдохновили сотни людей повторить тот же маршрут – примерить на себя сюжет произведения и сделать каноническое фото на фоне автобуса. Такое же, как снял незадолго до своей смерти Кристофер.

В книге и фильме Маккэндлесс предстает каким-то романтическим героем, бросающимся на сражение с суровой природой, хотя в действительности по своей безалаберности он вполне мог потягаться с Журавлевым. Кристофер отправился в поход не имея даже карты местности. У него не было ни нормального снаряжения, ни достаточного количества припасов, ни – главное – опыта. Он выбрал для путешествия самый неудачный сезон: когда тают снега, реки становятся непроходимыми, а голодные медведи просыпаются от спячки и рыщут в поисках еды. Крис смог убить лося, но у него не получилось сохранить мясо – сцену из фильма с кишащей червями семисоткилограммовой тушей помнят все. После нескольких месяцев в дикой природе Крис решил вернуться в цивилизацию, но не смог пересечь разлившуюся реку Текланику, и ему пришлось остаться в автобусе. Переправа через реку была всего в нескольких сотнях метров, но Крис об этом, конечно же, не знал, потому что не взял с собой карту.

«Такие, как Маккэндлесс, появляются на Аляске неподготовленные, необученные и не желающие тратить время, чтобы получить нужные навыки, – комментирует Питер Кристиан – рейнджер, работающий в национальных парках штата. – Они быстро находят себе проблемы, и либо их едят медведи, либо они тонут, либо замерзают, либо их выручают рейнджеры или другие спасатели – часто рискуя своей жизнью и/или потратив кучу государственных денег на вертолеты и ненормированную работу».

В 2010 году двадцатидевятилетняя швейцарка Клэр Аккерманн утонула в той самой реке Текланике. В той же, которую на прошлой неделе не смогла перейти беларуска Вероника Никонова. Местные власти говорят, что каждое лето проводится минимум пять операций по спасению туристов, совершающих паломничество к автобусу 142. Поклонники Маккэндлесса перенимают не только задор и упорство Кристофера, но его и безответственность и совершенно дикую наивность. Многие беззаботно уверены, что дикая природа – это всего лишь красивый фон для фоточки в Instagram, а никак не враждебная стихия, способная оборвать твою жизнь. И, как демонстрирует пример Криса, – это очень вредное и даже опасное убеждение.

Не будь как Маккэндлесс. Мы, конечно, все когда-нибудь умрем, и некоторые – не своей смертью. Но давай постараемся сделать это как можно позже.

ОТСЮДА