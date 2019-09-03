У шинку побились два нардепи

03 сентября 2019 | 13:40

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Вчора, після обіду, в одному з ресторанів на Дніпровському узвозі сталася бійка між нардепами 8 та 9 скликань. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Як розповів співрозмовник агентства, між нардепом 8-го скликання з фракції “Батьківщина” Русланом Богданом та депутатом 9-го скликання з фракції “Європейська солідарність” Сергієм Алєксєєвим виникла сварка, яка переросла у бійку. На місце викликали поліцію, однак нардепи від пояснень. відмовились. Водночас відомо, що Алєксєєв звернувся до лікарні, де був констатований перелом ребра та численні забої голови та тулуба. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).



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