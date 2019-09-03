"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить... Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота - это задача на ближайшие 1-2 года", - говорится в сообщении.

Также Дмитрий Дубилет добавил, что существует ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов.

"Их мы в сентябре не трогаем. Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения", - пишет Дубилет.