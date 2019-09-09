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США выдавливает Россию с европейского рынка газа
09 сентября 2019 | 15:00
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США планируют превратить Грецию в хаб для поставки СПГ в Европу.
Планы превращения Греции в хаб, для поставки сжиженного газа (СПГ) в Восточную Европу, озвучил министр торговли США Уилбур Росс на встрече с руководством Греции.
Переговоры прошедшие 5 сентября, между министром торговли США Уилбуром Россом с одной стороны и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и министром развития и инвестиций Адонисом Георгиадисом, прошли в Афинах.
Росс подчеркнул, что США хотели бы видеть Греческую Республику энергетическим узлом в регионе и отметил, что серьезно заинтересованы в экспорте через неё в Восточную Европу СПГ.
Речь идет о постройке нового регазификационного терминала в греческом порту Александруполис, который по словам американского министра будет немедленно задействован при участии США после заключения крупного договора на поставку СПГ в регион.
Учитывая, что от Александруполиса, начинается интерконнектор, который в 2020 году соединит Болгарию и Грецию, у США появляется возможность использования южной части газопроводов построенных еще при СССР, которые обеспечивают газом Болгарию, Венгрию и Украину, а с севера Польшу, Чехию, Словакию
Принимая во внимание, аналогичный проект, по поставкам СПГ через Польшу в страны Северной Европы и Украины, становится понятным, что США, активно выдавливает Россию с рынка стран Восточной Европы, всеми доступными методами стараясь ослабить своего основного политического и военного конкурента Россию из традиционных рынков поставки газа. Преследуя при этом цель, подорвать экономическую базу России, ослабив её таким образом в военном плане.
Что касается цен, США, ради захвата рынка и ослабления России, готовы идти на 50% скидку в цене для получателей газа, компенсируя убытки из бюджета страны, о чем неоднократно заявлялось руководством США.
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