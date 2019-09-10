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Кухарка та мобільний зв’язок
10 сентября 2019 | 18:10 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Пане Богдан, не дозволяйте Зе відкривати рота у публічних місцях! Зробіть щось: нехай замотає горло хустинкою й поскаржиться на ангіну, нехай не з’являється перед камерами... Бо коли лідер держави надає команду обласному очільнику якнайшвидше вирішити питання мобільного зв’язку – це не смішно, це боляче і соромно – не лише за нього, а за цілу державу.
«Команда Зе» повідомляє в офіційному каналі Телеграм: «Володимир Зеленський поставив завдання Віталію Ковалю (свіжеспечений очільник Ровенської ОДА-авт.)— забезпечити якісний мобільний зв’язок та Інтернет.
«Коли ми їхали до вас, взагалі не було зв’язку. А про Інтернет — зовсім мовчу. Зв'язок та Інтернет у сучасному світі повинен бути у кожному куточку України. Я дуже вас прошу, Віталію, почніть, будь ласка, з цього — зробіть це якнайшвидше», — підкреслив Глава держави.»
Хтозна, може Зеленський вважає, що хліб росте на деревах, а мобільний зв’язок б’є прямо з земних надр… Але більшість притомних людей з базовою освітою відає, що мобільний зв’язок використовує принцип електромагнітного випромінювання. А послугами з надання такого зв’язку опікуються комерційні компанії – оператори, яких можна перелічити на пальцях однієї руки. Й жодна з них не належить державі. Губернатори також не мають до них жодного стосунку, якщо вони не є співвласниками цих компаній. Скажіть мені: ЯК губернатор може у будь-який спосіб впливати на розвиток мереж мобільного зв’язку?! Що верзе Президент й навіщо? Вова, мовчи!..
Також не зрозуміло у який спосіб просувався Зе з Києва до Рівного. Якщо літаком, то напевно ані Водафон ані Київстар на висоті понад кілька кілометр працювати не будуть. Сподіваюся, прес-служба Президента проінформує про це боса. Можливо Зе їхав автом. Якщо зв’язку не було на трасах – це теж нормально. Станції мобільних операторів більшою частиною «прив’язані» до населених пунктів. Якщо Зе не задовільнило, що вздовж українських міжміських трас мобільний зв’язок переривчастий або відсутній взагалі, то прес-служба має йому повідомити: це відбувається тому, що ми дуже бідна держава з одними з найнижчих тарифів послуг мобільних операторів. Взагалі невідомо, як за такі гроші вони примудряються не лише надавати послуги, а ще й розвивати свій бізнес.
Й ще пану Зеленському слід знати, перш ніж ляпати бозна що на всю країну: радіус покриття базових станцій операторів напряму залежить від довжини радіохвилі, на якій працює зв’язок. Нині він дуже скромний. Можна, звісно поліпшити ситуацію революційно. Якби оператори могли перейти в інший хвильовий діапазон, то відстань між базовими станціями можна збільшити, отже – знизити капіталовкладення оператора. І тоді за ті самі гроші можна значно поліпшити покриття мобільним зв’язком територію країни, включаючи й автотраси, віддалені від населених пунктів. Але для цього має з’явитися рішення парламенту, потім – рішення Кабміну, потім – профільних відомств щодо надання операторам мобільного зв’язку у користування діапазону радіочастот, які нині їм недоступні, бо зарезервовані за військовими. Зазначу: всі перелічені відомства є складовими державного організму, до якого і слід апелювати Президенту, схвильованому поганим покриттям України мобільним зв’язком. Й повторимося: А губернатори до надання дозволів на використання діапазонів радіочастот комерційними структурами не мають жодного відношення.
От що відбувається, панове, коли неосвічені юристи, які все життя працювали коміками, стають президентами й починають керувати державою…
Може прес-служба Президента не в повній мірі донесла до пересічних думку боса? Може Зе натякав губернаторові, що він має вирішувати питання так, як це робить Президент із "АрселорМітал", аби під загрозою кримінального переслідування вирвати у власника десятки мільйонів на соціальні портеби рідного для Президента міста? Тоб-то, в принципі, можна нагнати в офіси операторів мобільного зв'язку підлеглих пана Баканова, відкрити кримільнане провадження й не закривати, допоки оператор не втстановить базові станції на всій протяжності траси Київ-Рівно. Звісно: так можна. Щоправда, там ми можемо взагалі позбутися мобільного зв'язку як такого. От, скажімо, "АрселорМітал" вже розпочав виведення валюти з країни... А Зе буде й надалі розповідати іноземним капіталістам як це чудового - робити бізнес в Україні.
комментарии [1]
10.09.2019 20:28 UMC Президент не влияет? Автор просто не в курсе. Когда Кучма решил, что на свою дочку "заведет" компанию мобильной связи (Киевстар), он просто забрал у других уже распределенные частоты и был день, и стал Киевстар. Так что, если президенту нужно, тои вышки вырастут по всему маршруту.
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