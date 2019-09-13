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США дало Украине 400 млн. дол. на войну
13 сентября 2019 | 11:07
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Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, которую ранее задержала администрация президента Дональда Трампа.
В помощь входят, в частности, деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 миллионов долларов от Министерства обороны.
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