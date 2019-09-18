В Украине впервые запретили эксплуатировать животных в цирках

Одесский окружной административный суд в ходе заседания во вторник, 17 сентября, запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что иск подала Госэкоинспекция Одесской области. Она требовала приостановить работу цирка. В ходе заседания представители истца потребовали ограничить цирк в отношении содержания, эксплуатации и удержания диких животных, а также исправить ряд нарушений, которые цирк систематически не выполнял с 2018 года.

"Согласно законодательству, дикие животные должны содержаться в условиях, приближенных к естественной среде - должна быть земля, трава, деревья и другое. Также необходимо выдерживать нормы минимальных площадей, вместо клеток должны быть вольеры - земельные участки с ограждениями. Одесский цирк не может удовлетворить эти требования, следовательно, выступления диких животных в цирке нужно запретить", - говорится в сообщении.

Представители цирка отвергли обвинения истца, заявив, что животные лишь временно пребывают на территории цирка.

Суд встал на сторону экоинспекции и запретил выступать диким животным в цирке. Также судьи постановили исправить нарушения, которые были выданы ранее в предписании.

Также отмечается, что за час до начала суда работники цирка устроили митинг под зданием ведомства. Они заявляли, что животные содержаться в хороших условиях.

РБК-Украина