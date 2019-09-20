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Ліквідація рангів, спрощення звільнення і контракти: Рада ухвалила закон про реформу держслужби
20 сентября 2019 | 09:54
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Верховна Рада 19 вересня ухвалила в цілому законопроект № 1066 «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади». Новація спрощує процедуру прийняття і звільнення на роботу чиновників і запроваджує контрактну державну службу.
За це рішення проголосували 228 нардепів. Законопроект надійшов до парламенту наприкінці серпня. У першому читанні за нього проголосували 273 народні депутати. Цим законопроектом вносяться зміни до законів «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет міністрів України», «Про державну службу», а також до низки інших нормативних актів, пов’язаних з діяльністю державних службовців.
Запропоновані зміни стосуються обмеження дії законодавства про працю на державну службу, спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів своєї діяльності. Усуваються зайві проміжні органи оскарження, окрім безумовного права на судове оскарження.
Закон запроваджує контрактну державну службу та усуває надмірне регулювання суспільних відносин. Відповідні повноваження делегуються уряду. У загальних рисах державну службу чекають такі зміни:
Джерело: Ракурс
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