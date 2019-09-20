Ліквідація рангів, спрощення звільнення і контракти: Рада ухвалила закон про реформу держслужби

За це рішення проголосували 228 нардепів. Законопроект надійшов до парламенту наприкінці серпня. У першому читанні за нього проголосували 273 народні депутати. Цим законопроектом вносяться зміни до законів «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет міністрів України», «Про державну службу», а також до низки інших нормативних актів, пов’язаних з діяльністю державних службовців.

Запропоновані зміни стосуються обмеження дії законодавства про працю на державну службу, спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів своєї діяльності. Усуваються зайві проміжні органи оскарження, окрім безумовного права на судове оскарження.

Закон запроваджує контрактну державну службу та усуває надмірне регулювання суспільних відносин. Відповідні повноваження делегуються уряду. У загальних рисах державну службу чекають такі зміни:

зменшення ролі Комісії з питань вищого корпусу державної служби у наданні пропозицій щодо призначення та звільнення державних службовців категорії «А»;

часткове скасування норм загального трудового законодавства на законодавство з праці осіб, котрі представляють державу;

ліквідація поняття «працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування»;

ліквідація встановлення рангів. Натомість посади державної служби в державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей держслужбовців;

ліквідовується проміжний розгляд скарги про порушене право на державну службу. У разі наявності такої скарги керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати держслужбовцю письмову відповідь;

ліквідовуються надбавки за ранг державного службовця, виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця у розмірі 50% посадового окладу;

запровадження контрактної форми проходження державної служби. Укладає та розриває контракти про проходження державної служби керівник державної служби у порядку передбаченому Кабміном;

заробітна плата державного службовця буде складатися лише з посадового окладу, надбавки за вислугу років, премії.

Джерело: Ракурс