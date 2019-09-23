Кличко взял на работу КВН-щика

23 сентября 2019 | 13:47

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко объявил на пресс-конференции об обновлении команды, сообщает "Деловая столица".

"Сегодня я хочу сообщить о том, что мы обновляем и меняем нашу команду... Нам нужен сегодня кризис-менеджер, потому что ситуация очень сложная. Нам нужно эффективнее организовать работу в различных подразделениях власти, а также усилить борьбу с коррупцией. Я рад представить Максима Бахматова. Вы знаете его, как человека, который вдохнул новую жизнь в ВДНХ, запустил и развивал проект "Радартех", воплотил многие другие проекты", - сказал Кличко.



Бахматов, по словам главы КГГА, займется "воплощением информационных технологий в управлении города, вопросам инвестдеятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры".



"Бахматовтеперь является моим советником, а практически - одним из заместителей, с широкими полномочиями", - подчеркнул Кличко.



"Хочу поблагодарить двух заместителей - Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. Спасибко воплотил немало знаковых для города проектов, но есть много вопросов, остроту которых преодолеть не удалось - подготовка к принятию генплана города, архитектура, градостроительства. Давтян работал над проектами транспортной инфраструктуры, но здесь есть вызовы, и темпы не удовлетворяют ни киевлян, ни меня лично. Например, темпы строительства метро на Виноградарь, развязки на Богатырской, ремонта Шулявского путепровода, вопрос в сфере парковки и внедрения е-билета в общественном транспорте", - пояснил столичный градоначальник. При этом Кличко не уточнил, уволены ли Спасибко и Давтян.



В свою очередь сам Бахматов иронично отметил, что у него есть большой опыт работы в КВН и Comedy Club. "На сегодняшний день это очень важно в нашем государстве, поэтому без этого, к сожалению, никак. Я готовился к этой позиции с 1996 года", - отметил он.