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Князев говорит, что поляки не изымали денег у его жены
24 сентября 2019 | 09:43
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Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев назвал дезинформацией сообщения в средствах массовой информации о задержании его бывшей жены на границе с Евросоюзом со значительной незадекларированной суммой наличных денег. Об этом Князев сообщил на своей странице в Facebook.
«Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки. Средства массовой информации мгновенно распространили «новость» о перевозке ею чуть ли не мешков с деньгами. Это ложь, не имеющая ничего общего с реальностью», - сказал он.
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