Братва. Часть 1

11 октября 2019 | 10:32

«На территории СНГ [в 1990-е гг.], это мое личное мнение, было четыре группировки – солнцевские, измайловские, чечены и подольские… Остальные уже замыкались на одну из этих группировок» . Из интервью криминального авторитета Леонида Ройтмана (Лёня Длинный), члена ОПГ Могилевича в 1990-е гг., для «Дэвидзон Радио». Нью-Йорк, октябрь 2014 г.

1.Предыстория. Незабываемый 1985-й.

В марте 1985 г. в СССР сменилась власть: прежний правитель, полудохлый старец К.У.Черненко по кличке «Кучер» отошел в мир иной и вместо него пришел Михаил Горбачев. Никаких выборов, референдумов не было. Народ никто не спрашивал. Кучка таких же старцев собралась где-то в Политбюро и поставила Мишу на царство.

Жизнь еще какое-то время шла по инерции. Советские пролетарии еще ходили на шествия славить вождей

В перерывах стоя в бесконечных очередях за водкой.

Ельцин еще был правоверным коммунистом, в апреле 1985 г. его только перевели в Москву

Курсант разведшколы в Мытищах (институт им. Андропова) В.В.Путин заканчивал годичный курс подготовки перед отправкой в Дрезден. В школе он был под псевдонимом «Платов». Выпуск состоялся в июле 1985 г. Мечта всей его карьеры была близка: в 32 года, уже майором, его, наконец, взяли в разведку.

Путинский друг авторитет Трабер еще разбавлял пиво в баре «Жигули» в Питере. И вряд ли думал, что когда-нибудь он и курсант Платов будут пилить порты, нефтебазы и судоверфи вместе с тамбовской братвой. Да и братвы такой еще не было. Уроженец Тамбовской области Владимир Кумарин (Кум) был вышибалой в барах Ленинграда и в 1985 только сел по первой ходке.

Дерипаска в 1985 закончил школу (общеобразовательную). Его будущий покровитель — авторитет Миша Черный, который в 90-х возьмет его в измайловскую ОПГ и в большой бизнес, тогда был еще просто цеховиком в Ташкенте, клепал пляжные тапочки. Сойдутся они в 90-х, уже в Москве, где Миша Черный, он же Миша-Крыша, обратит внимание на перспективного молодого паренька. «Он был мне как сын. Вы должны понять. Мой сын, мой мальчик» (Миша Черный про Дерипаску в 90-е, из интервью газете «Гаарец» 24 ноября 2011 г.).

Алик Тайванчик, еще один будущий лидер измайловской ОПГ, в 1985 скромно сел за тунеядство (была такая смешная статья УК в то время). Хотя тунеядцем Алик, конечно, не был. Работал, не покладая рук. Карточным шулером в поездах и бандитских катранах. Оставалось еще довольно много времени, прежде чем вагонный катала Алик станет посредником между верхушкой оргпреступности и окружением Ельцина, попадет в розыск Интерпола (с 2003 г.), станет членом Союза писателей России и вообще уважаемым человеком.

Алишер Усманов в 1985 тоже мотал срок на зоне, только по более тяжким статьям. О лондонских особняках на нарах ему не мечталось. Главное было — не проснуться утром с шилом в глазу, скажет он потом (Усманов был сыном прокурора Ташкента, о чем знала вся зона). Будущий московский друг Усманова Андрюха Скоч в это время служил срочную в Подмосковье. Оставалось еще лет 5 до того, как Скоч по кличке «Скотч» приведет Усманова в солнцевскую ОПГ, где ему дадут кличку «Узбек» и сделают из него человека.

Вчерашний ПТУ-шник из Подольска Борис Иванюженков в 1985 г. служил в армии в спортроте. И кто б знал тогда, что это — будущий криминальный авторитет по кличке «Ротан» (это рыба такая, а не то, что вы подумали). Что вскорости Ротан станет одним из основателей подольской ОПГ, участником кровавых побоищ, убийств с расчлененкой , а потом будет первым путинским министром спорта. И вообще первым в истории России министром – криминальным авторитетом.

Путинский решальщик Костантин Голощапов, известный как Костя-Санитар или Костя-Мощевоз (он главный меценат-афонец нашего времени), в 1985 еще просто фарцевал иконами в Питере. Краденые либо купленные у бабушек за копейки иконы хорошо они шли у иностранцев.

На досуге меценат ходил в клуб дзюдо к Ротенбергу, поддерживать форму. Потом откинулся Кум и стал сколачивать свою бригаду. Будущих меценатов. Так Костя примкнул к тамбовским. И кто б мог подумать, что через 20 лет этот браток-тамбовец станет у Путина «теневым кадровиком» Кремля, торговцем должностями на высшем уровне. И даже экуменическое общение РПЦ с Ватиканом не сможет протекать без Кости-Мощевоза!

В общем, в 1985 все были на своих местах. Уголовники сидели по зонам, жулики бодяжили пиво, сбывали иконы и шлепанцы, чекисты и коммунисты протирали штаны в кабинетах. И ничто не предвещало эпохальных изменений. Но, тем не менее, они произошли.

С приходом Горбачева вектор движения СССР стал потихоньку поворачивать в новом, совершенно неожиданном направлении – в сторону свободы. Ослабление цензуры («гласность»), снятие запрета на частный бизнес (с 1987 г.), снятие запретов на выезд за границу, освобождение политзаключенных. Народ стал выходить на улицу, что-то отстаивать коллективным образом. Немыслимые ранее в СССР вещи.

Кончилось это проведением первых (и последних) честных выборов президента в новейшей истории России (летом 1991 г.). Победил на них Ельцин, который был в жесткой оппозиции к Горбачеву.

Придя к власти, сам Ельцин такие выборы ни разу больше провести не рискнул.

А уж его преемник – тем более.

Многие задают вопрос, а почему новый русский капитализм, которому вот уже почти 30 лет со времен краха СССР, получился именно таким – мафиозным, сплошь траберы-ротаны, мощевозы с дерипасками, а структурно – сырьевая колония, к тому же нищая (средняя зарплата в РФ сегодня ниже Китая и даже Румынии)?

Теорий много, но как минимум, одна причина лежит на поверхности. В стране 27 лет несменяемая власть. Один был с 1991 г., развел мафию и коррупцию, не понес ответственности. Второй такой же («преемник»). Ну. так и чего удивляться.

2.Агент «Крис».

В незабвенном 1985 году власть сменилась не только в СССР. Но еще и в Сьерра-Леоне – небольшом, но богатом ресурсами государстве на западе Африки:

В 1985 г. местный диктатор Сиака Стивенс на старости лет назначил себе преемника — генерала Джозефа Момо:

Народ Сьерра-Леоне никто не спрашивал. Но для приличия все-таки провели референдум. Преемник победил с результатом 99,85%. Как в Чечне, да. К этому в Сьерра-Леоне давно привыкли. Референдум о преемнике был очередным шоу, которые диктатор Сиака Стивенс устраивал регулярно все 14 лет своего правления. Там были и выборы без выбора, и самочинное продление президентских сроков, и установление однопартийной системы, убийства оппозиционеров. Ну, вы меня поняли, да.

Но самое интересное не в этом. Передачу власти преемнику профинансировал один местный олигарх, большой друг нового президента Момо. Этот олигарх вывозил из Сьерра-Леоне алмазы – главное местное богатство. Причем вывозил контрабандой. А оплату принимал наркотой. А наркоту поставлял в Европу . И всё в сотрудничестве с Коза-Нострой. Вот такой талантливый парень. И вот в 1985 он привел к власти в Сьерра-Леоне своего человека. Для мафии, которая и раньше в этой стране чувствовала вольготно, теперь открывались просто захватывающие перспективы.

Как звали олигарха, который так удачно провернул операцию «Преемник» в дикой африканской стране? — Шабтай Генрихович Калманович. Эмигрант из СССР, который уехал в 1971 г. в Израиль и потом сделал состояние, занимаясь бизнесом в африканских странах. Он и поставил Момо у власти.

Фото старое, да. Через 20 лет, когда он был олигархом уже в России, его привыкли видеть таким:

Шабтай работал не один, а в паре с вот этим человеком:

Это Марат Балагула. Криминальный авторитет. Буфетчик на одесском теплоходе «Иван Франко», потом босс русской мафии в Нью-Йорке, под крышей у семьи Луккезе ( Коза-Ностра). Автор гениальной идеи воровать алмазы в Сьерра-Леоне, менять на героин в Таиланде, а героин везти в Европу. И наваривать на всех трех этапах.

В 1986 г. перед лицом проблем с ФБР Марат бежал из США в Сьерра-Леоне, к другу Шабтаю. Какое-то время вел дела оттуда. Попался он в 1989 г. в аэропорту Франкфурта (опознан бдительным пограничником), был передан США, отсидел длительный срок. При Путине переехал жить в Россию.

Балагула – представитель той ветви преступности, которую называют братва с Брайтон-Бич. В России её до сих пор многие воспринимают как курьез: наследники Бени Крика и Мишки-Япончика в современной Америке? Однако уже в середине 1980-х эти эмигрантские банды были серьезной силой, младшими партнерам у итальянцев, и вышли на международную арену.

На эту тему есть хорошая книга, которая вышла в Америке в 2000 г. – «Красная мафия» Роберта Фридмана про историю брайтонской братвы. Автор – известный в США журналист-расследователь с обширными связями в ФБР. Касательно Балагулы и Шабтая его мнение было однозначным:

Добыча алмазов в Сьерра-Леоне — адский ручной труд, часто детский, сбор породы, промыв. И где-то там наверху с этих мешков кормится мафия…

Впрочем, это еще не вся история. «Приватизировав» вместе с Балагулой Сьерра-Леоне, Шабтай недолго наслаждался своим триумфом. 10 января 1988 года телевидение Израиля сообщило зрителями удивительную весть: известный миллионер, меценат, друг местных политиков и генералов, бывший активист сионистского движения, Шабтай Калманович — арестован. За шпионаж. Он оказался еще и агентом КГБ, кодовое имя – «Крис». Был завербован в молодые годы в СССР, во время службы в армии.

Шабтай в тюрьме, 1988 г. Первый год его держали в одиночке, строго пресекая все контакты с внешним миром. В героя-разведчика Шабтай играть не стал, сразу пошел на сотрудничество со следствием.

Как оказалось, начинал он простым стукачом в Советской армии: сдавал сослуживцев особому отделу. Потом стучал на антисоветски настроенных лиц у себя на малой родине в Каунасе (Литва). А потом на него обратило внимание ПГУ (Первое главное управление КГБ, внешняя разведка). И Шабтая отправили в эмиграцию. Он оброс связями вплоть до Америки, познакомился с Маратом Балагулой. И стал первым, официально зарегистрированным агентом КГБ, который вошел в топ мировой оргпреступности и наркоторговли.

Сдал Шабтая перебежчик из КГБ, имя которого никогда официально не сообщалось. Предположительно, это был Александр Ломов, чекист, который работал в Иерусалиме под видом управделами представительства Русской православной церкви. Ломов бежал на Запад, а до того потихоньку сливал информацию на ту сторону. Так «Криса» и раскрыли. Приговор — девять лет тюрьмы.

Правда, отсидел он меньше. В 1993 Шабтай был неожиданно помилован. Выйдя из тюрьмы, он отправился в Будапешт, где в то время сложился «международный филиал» солнцевской ОПГ, который возглавлял авторитет Семен Могилевичем (он же Сева Киевский или просто Сева). Посетив его, Шабтай летом 1993 г. объявился в России, где вскоре стал полноправным участником солнцевской группировки.

В докладе ФБР «Организация Семёна Могилевича» (август 1996 г.), т.е. всего три года спустя, Шабтай уже назван «влиятельным участником солнцевской ОПГ», работающим под началом Могилевича. Там же указано, что Шабтай — «миллионер со связями среди высокопоставленных лиц России и Израиля» и главный поставщик израильских паспортов для членов солнцевской ОПГ.

Насчет миллионера со связями это действительно так. Откуда ни возьмись, у Шабтая снова появились деньги, и он опять стал «авторитетным предпринимателем» и олигархом. Только уже не в Сьерра-Леоне, а в России.

Март 1993 г. Шабтая выпускают из тюрьмы в Израиле.

Август 1996 г. Доклад ФБР «Организация Семёна Могилевича», стр. 35. Шабтай уже – солнцевский авторитет.

А это человек, который стоял за всей этой чудесной метамормофозой. Вел закулисные переговоры об освобождении Шабтая. Курировал торговлю оружием, которой занимался Могилевич в Европе (об этом мы еще поговорим отдельно). Это — «Примус», глава СВР при Ельцине Евгений Примаков. Позднее Примус будет одной из ключевых фигур в сделке по передаче власти от Ельцина к Путину в 1999-2000 гг.

3. Смутное время.

В интервью газете «Коммерсант» 17 апреля 1997 г. Калманович рассказывал:

«В Россию я приехал в июне 1993 года. Пригласил меня Иосиф Давидович Кобзон на предмет совместного бизнеса. Я с удовольствием принял это приглашение, хотелось где-то начать что-то новое. В Израиле мне было тяжело. В других странах я тоже не был нужен. Не как шпион Калманович… Просто в 1993 году начать бизнес в Швейцарии было намного сложнее, чем в России»

С Кобзоном он вскоре поругался. Как он говорил, «по личным мотивам». Но на успехах Шабтая это никак не сказалось. Бывший шпион, который вчера вышел из израильской тюрьмы, никому не нужный ни в Израиле, ни в других странах (с его слов), вдруг стал очень востребован в России. С легкостью находил миллионы долларов на самые разные проекты: супермаркеты, отели, шоу-бизнес, торгово-развлекательные центры, крупнейшая в РФ компания по импорту лекарств, собственная сеть аптек. Позднее к этому добавились компания – застройщик жилья в Москве, свой банк и т.д. Шабтай явно не испытывал дефицита наличности.

Не позднее 1994 г. у него появились интересы в Петербурге. У Шабтая появился там партнер — Владимир Кехман (будущий банановый король, на кораблях которого заодно возили кокаин из Эквадора). Шабтай и Кехман решили развивать торговую сеть «Лиат-Дикси» (ныне супермаркеты «Окей»). Шабтай, у которого был контрольный пакет, вышел на мэрию и познакомился с Путиным и Собчаком. С Собчаком он сошелся настолько близко, что даже стал дружить семьями.

А Путин подписал Шабтаю выделение земли под его проект (распоряжение №830-р от 10.08.1995):

Кроме того, Шабтай получил право строить в Питере гостиницу на Крестовском острове. Аналогичным образом он открывал двери и в Москве, где поддерживал тесные связи с мэром Лужковым.

Откуда Шабтай брал деньги на свои инвестиции? Если кратко: из воровских общаков. Он работал с деньгами солнцевской ОПГ, Япончика. Например, отмывал доходы бандитов от операций НФС (Национального фонда спорта). Это вообще один из самых ярких эпизодов лихих 90-х.

В 1993 году группа бандитов (солнцевская, измайловская ОПГ, группа Кобзона-Кикалишвили) образовали «пул» и проплатили в Кремле льготы для Национального фонда спорта. Это была бандитская контора, которой Ельцин дал право на беспошлинный импорт табака и алкоголя.

Грузы НФС шли через питерский порт, алкоголь разливали на заводах мафии в Европе (типа водки «Кремлевской» в Бельгии). А иногда это был и откровенный контрафакт – у Могилевича был целый завод поддельной водки «Абсолют» в Венгрии. А еще кроме льгот на таможне в фонд шли и бюджетные деньги на «поддержку отечественного спорта», которые тоже благополучно разворовывались.

Шведская водка «Абсолют» — весьма неплохая (это не реклама), но в середине 90-х поддержка «отечественного спорта» зашла так далеко, что её почти перестали поставлять в Россию (в подлиннике).

В какой-то момент завод Могилевича полностью «убил» в России рынок для производителя оригинального «Абсолюта». Шведы потратили колоссальные усилия, чтобы найти, кто это делает. Тем более у Могилевича водка была из дешевого картофельного спирта, т.е. под их брендом продавалось самое настоящее пойло.

Роберт Фридман в «Красной мафии» цитирует отчет израильской разведки, согласно которому Могилевич, благодаря своему водочному заводу в Венгрии, был крупнейшим контрабандистом алкоголя того времени.

Завод Севы под Будапештом накрыли в 1995 г. Было изъято 600 000 тысяч бутылок псевдо-«Абсолюта», готовые к отправке в бывший СССР. Еще 770 тысяч бутылок стояли пустые на складе, готовые под розлив. Однако сам организатор бизнеса не пострадал.

Каким образом бандиты смогли получить таможенные льготы для НФС, под прикрытием которых развернулась столь бурная деятельность? — Вопрос решали через Шамиля Тарпищева, личного тренера Ельцина по теннису. Один из одиозных персонажей того времени, тренер был решалой в Кремле с прямым доступом к телу (и заодно министром спорта в 1994-96 гг.).

С Тарпищевым работали авторитеты Тайванчик (Алимжан Тохтахунов) и Миша Черный (Михаил Черной) из измайловской ОПГ. Все трое, Шамиль, Тайванчик и Миша были знакомы еще с советских времен по Ташкенту. «Вместе плов ели», — скажет потом Тарпищев одном из интервью.

Израиль, декабрь 1996 г. Оперативная съемка местных спецслужб. За столиком в кафе Антон Малевский (главарь измайловской ОПГ), Миша Черный и Шамиль Тарпищев. Видео показали в эфире НТВ в 1997 г. (слив компромата в ходе каких-то разборок в Кремле):

В общем, оргпреступность имела прямой доступ к Ельцину (как и ныне к Путину), откуда все эти льготы на таможне и появились. Но это еще не всё. В дополнение к льготам НФС в начале 1994 г. с согласия Москвы братве сдали в аренду военно-морскую базу Ломоносов под Питером. То есть у них появился еще и свой отдельный пункт пропуска в Большом порту Петербурга — заветный «метр госграницы» с причалами и таможней. Последняя по факту там не работала, можно было возить все, что угодно: хоть водку, хоть кокаин из Колумбии. Но только для своих, конечно, чужих в порт не пускали.

Распределение ролей было простым, но эффективным: ключевые вопросы (товары, поставка, реализация, отмывание полученных прибылей) решали московские банды. Задача местных была держать порт и обеспечивать бесперебойный транзит. На роль «региональных представителей» были выбраны две питерские ОПГ: тамбовцы (особенно выделялся Трабер, заслуживший титул «ночного коменданта» питерского порта) и ОПГ Миши Кутаисского (фирма «Русское видео», на которую была оформлена аренда порта Ломоносов).

“Илья Трабер главнее Путина, поскольку, насколько я знаю, в 90-е Путин на него работал, когда он был в мэрии Петербурга” (Роберто Масорриага, адвокат Трабера на суде по делу тамбовской ОПГ в Испании, в ответ на вопрос журналистов, а правда ли, что Трабер регулярно бывает на днях рождения у Путина. Мадрид, апрель 2018 г.).

Это же мнение, что Путин в 90-е ходил под Трабером, высказывал и Сергей Косырев, бывший охранник этого авторитета. Ему довелось как-то наблюдать, в начале 90-х, визит Путина к Траберу в его штаб-квартиру (ею служил антикварный магазин на ул.П.Лаврова). Путин пришел «за советом», а «шеф» был занят и не принимал. И Путин покорно ждал в подсобке магазина вместе с охранниками и другой обслугой, пока Трабер его примет.

Однако товар мало провезти через порт по договоренности с «ночной комендатурой». И даже продать его с прибылью – тоже полдела. Надо потом эти деньги еще и легализовать, отмыть, особенно если товар — левый.

Этими вещами занимался как раз Шабтай. Бандитские деньги, заработанные на льготах НФС, контрабанде, воровстве из бюджета, вкладывались в разные проекты, в том числе недвижимость. Так появился, в частности, фешенебельный торговый центр «Тишинка» на месте одноименного рынка в центре Москвы. Это было отмыванием денег НФС. Это была та работа, которая у Шабтая хорошо получалась, была его специализацией.

К слову, почти одновременно с льготами НФС разворачивалась и вторая аналогичная афера – льготы РПЦ. Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС) во главе с митрополитом Кириллом (будущим патриархом) получил права на беспошлинный ввоз сигарет и «церковного вина».

Коммерческую сторону дела (торговлю дырой в границе) организовывала торгово-финансовая группа «Ника» при ОВЦС, которая контролировалась солнцевской ОПГ. Сами льготы пробивались через КГБ-шные связи Кирилла, которых было в достатке.

В частности, советником Кирилла в те годы был генерал-майор Лебедев, бывший зам. Председателя КГБ СССР. В 1997 г. в российскую прессу попали смешные документы, как ОВЦС Кирилла требовал от аэропорта Шереметьево-2 предоставить Лебедеву доступ в ВИП-зал как «профессору богословия». На самом деле профессор-богослов всю жизнь служил в 5-м управлении КГБ по борьбе с инакомыслящими: сначала в 4-м «религиозном» отделе, потом в 8-м «еврейском» (противодействие подрывным сионистским организациям).

Стукачом 4-го отдела был и сам Кирилл под псевдонимом «агент Михайлов», а в 8-й отдел поступали донесения от Шабтая. В 1970-е в Израиле агент Шабтай был активистом-сионистом, борцом за выезд евреев из Советского союза. И регулярно (за деньги) сдавал КГБ эмиссаров, которых сионистские организации направляли в СССР. Ну а в 90-х все эти стукачи, кураторы, активисты, богословы и прочие продукты жизнедеятельности КГБ, вместе с солнцевскими зарабатывали деньги. На аферах и криминале, естественно. Клоака? — Нет, Россия после 70 лет совка.

Много лет спустя, в марте 2018 г. эти старые дела Кириллу припомнил вице-премьер Болгарии Валери Симеонов в пылу полемики по вопросам русско-турецкой войны 19 века (в которую патриарх зачем-то влез, будучи в Болгарии с визитом):

«Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввоз безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. долл. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ» (Валери Симеонов, вице-премьер Болгарии, из выступления в эфире болгарского ТВ 7 марта 2018 г.).

Валери Симеонов в эфире болгарского канала БНТ в момент, когда ему задали вопрос про патриарха Кирилла:

4. «А правда, что папа был бандитом?»

В 1999 году, после сложных интриг и межклановых разборок, в Кремле, наконец, заключили сделку о передаче власти. Всех беспокоило только одно: нажитое непосильным трудом не должно пострадать. Путину удалось договориться со всеми.

В ноябре 2002 г. французская газета «Ле Монд» опубликовала интервью с Джалолом Хайдаровым, бывшим акционером Качканарского ГОКа. Хайдаров в 2000 г. вступил в конфликт со своей крышей — измайловской ОПГ, на которую он работал все 90-е, после чего ему пришлось из России бежать.

Хайдаров рассказал о своей беседе с главарем измайловской ОПГ Антоном Малевским в 2000 г. , после избрания Путина. Малевский убеждал его не лезть на рожон и отдать акции, которые с него требовали. «Никто тебе не поможет, — сказал главарь измайловских, — ни Патрушев, ни Рушайло [министр МВД в то время]. Сам знаешь, у нас союз на восемь лет…»

«Ле Монд» выходит во Франции, но небольшая часть тиража традиционно присылалась в Россию. Весь номер за 28.11.2002 с этим интервью был арестован сразу по прибытии в РФ и не дошел до российских читателей. Ведь «союз на восемь лет» — это был союз с Путиным, а восемь лет — два президентских срока, которые, как планировали бандиты, он просидит в Кремле. А бизнесмену Хайдарову и правда никто не помог, собственность у него отобрали, чуть ли не в первые месяцы правления Путина. Потом таких бизнесменов будет еще много, полный Лондон.

Люди, у которых с Путиным был союз на восемь лет (потом сделку продлили, у измайловских все в шоколаде до сих пор):

Союз был заключен не только с измайловскими, но и солнцевскими. Во всяком случае, в 2000 г. Шабтай Калманович был одним из тех, кто активно поддержал избрание Путина на пост президента. Даже ездил с Собчаком по стране агитировать за ИХ кандидата.

Правда, во время поездки в Калининград в феврале 2000 г. случилось несчастье. Собчак внезапно умер в гостинице при неясных обстоятельствах. Последним у него в номере был Шабтай. Официально — инфаркт, два раза делали вскрытие, вдова (Нарусова) обвиняла темные силы в убийстве. Потом получила от Путина пост члена Совета Федерации и успокоилась.

А сама операция «Преемник» весной 2000 г. прошла удачно, даже лучше чем в Сьерра-Леоне. Карл Маркс сказал как-то, что страна более развитая показывает стране менее развитой лишь картину её собственного будущего. А тут вышло наоборот. В 1985 Сьерра-Леоне указала путь России. Через 15 лет такого же «преемника» как у них, мафия и чекисты посадили в Кремль.

При Путине Шабтай процветал не хуже, чем в 90-е. Его даже взяли советником в администрацию президента. В одном из интервью в 2002 г. он говорил, что является советником Путина по Прибалтике, что работает с Приходько (тем самым, который потом засветится в скандале Дерипаска – Настя Рыбка). Что разруливает конфликты между властями Латвии и России на высшем уровне. Шабтая включали в официальные делегации, которые ездили в балтийские страны. Кошелек Япончика и солнцевских стал государственным деятелем.

Он много тратил на свое хобби – женский баскетбол, спонсировал клубы, сборную (ФБР считало, что это тоже отмывание денег).

Оборвалось всё осенним вечером 2 ноября 2009 г. «Мерседес» Шабтая изрешетили пулями на дороге в центре Москвы. Стреляли из поравнявшейся рядом «Лады-Приоры» без номеров. Раненный водитель еще какое-то время управлял машиной, пытаясь догнать киллеров, но потом силы оставили его. Шабтай погиб сразу.

Его последняя жена, баскетболистка Анна Архипова, позднее рассказывала в интервью, что долго скрывала от детей гибель отца:

«Сначала я врала, что папа в командировке. Потом придумала историю, что папа превратился в ангела и улетел на небо. Дети не унимались. А там есть гостиница? А что он ест? А правда, что папа был бандитом? Представляете, кто-то из ребят на улице им такое сказал».

Папа действительно был бандитом, даже бандитским авторитетом. Убийц его не нашли. Никого – ни исполнителей, ни заказчиков, никаких зацепок вообще. Ликвидировали очень профессионально.

Приоритетной была версия, что это связано с убийством Япончика (Вячеслава Иванькова). Знаменитый вор в законе умер в результате покушения за три недели до Шабтая. На похоронах Япончика собралось больше 500 бандитов, они несли российский флаг и гроб с кондиционером. Прощание показывали федеральные каналы. «Гроб с кондиционером» это, кстати, не шутка. В таком гробу при закрытии крышки она давит на специальные капсулы, которые подают внутрь реагент, препятствующий разложению.

Москва, октябрь 2009 г. Похороны Япончика.

Шабтай много лет держал деньги Япончика и был близким другом покойного. И пережил его ненадолго. Япончика тяжело ранил снайпер 28 июля 2009 г. Он прожил еще два с лишним месяца и даже успел подписать смертный приговор тому, кого считал своим убийцей. В августе 2009 г. 36 авторитетов подписали «прогон» об убийстве вора Тариэла Ониани (Таро) – главаря клана, с которым враждовал Япончик (сам Таро в этот момент сидел в «Матросской тишине»).

«Ставим вас в курс, порядочные арестанты, что на М.Т.Ц. ( Матросская Тишина Централ) находится человек, зовут его Тариэл Ониани. С ведома воров: он есть блядина. Если этот человек находится у вас в Х. (хате) или при встрече с ним, поступайте соответственно». Подписи: Слава Япончик, Дед Хасан и другие. Подпись «Вова Питерский» под прогоном это не то, что вы подумали, это вор в законе Игорь Глазнев. А тот, что вы подумали, публикует прогоны в «Российской газете».

Был ли Шабтай убит людьми из клана Таро, как и Япончик? – Ну, во всяком случае, дележ наследства Япончика вряд ли мог пройти без Шабтая, а это несло для него риск.

Впрочем, были и иные версии убийства Калмановича. Что это сделал Балагула за какие-то долги. Что это часть разборок между Могилевичем и путинскими чекистами: Севе тогда Патрушев поднял плату за крышу, он стал артачиться, возникло дело «Арбат Престижа», где Шабтай тоже имел долю. Была версия, что это разборки за передел рынка лекарств, где Шабтай зарабатывал огромные деньги. Еще одна версия была, что это разборки за верфи WADAN в Германии.

Верфи эти в 2008 купил один соратников Шабтая чекист Андрей Бурлаков на деньги, украденные из бюджета (из Федеральной лизинговой компании). Но потом верфи захотел отнять Медведев и его друг, мафиози из Дагестана Игорь Юсуфов (спецпредставитель президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству). Бурлакова, который украл верфи первым и не хотел отдавать, пытались посадить, потом убили. Его беременную жену тоже бросили в СИЗО, и она родила ребенка-инвалида. А Шабтай покровительствовал Бурлакову и якобы из-за этого пострадал.

В версиях недостатка не было, но убийство так и осталось нераскрытым. Тело Шабтая Калмановича по его завещанию было отправлено в Израиль и захоронено рядом с родителями. Биография одного из самых выдающихся авантюристов 20 века на этом подошла к концу.

Окончание следует

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