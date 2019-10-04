В Херсоне расстреляли Фому и Бурого

04 октября 2019 | 12:32

Полиция Херсона разыскивает вооруженных злоумышленников, устроивших 3 октября стрельбу с пострадавшими в центре города. Об этом сообщает Главное управление полиции в Херсонской области.

Отмечается, что на ул. Тираспольской неизвестные устроили стрельбу из автомобиля черного цвета, в результате чего пострадали двое мужчин 1969 и 1977 годов рождения. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Расследованием занялась областная полиция - открыто производство по ст.15 и пп.1 и 2 ст.112 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Как пишет Kherson. net, депутат горсовета Виталий Богданов сообщил, что стрельба велась из черного внедорожника "Ниссан Икс-Треил" с литовскими номерами в автомобиль "Мерседес" с номерами США.



Злоумышленник стрелял в неких Фому и Бурого, написал депутат.

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