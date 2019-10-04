ТЕМА

В Херсоне расстреляли Фому и Бурого

04 октября 2019 | 12:32

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Полиция Херсона разыскивает вооруженных злоумышленников, устроивших 3 октября стрельбу с пострадавшими в центре города. Об этом сообщает Главное управление полиции в Херсонской области.


Отмечается, что на ул. Тираспольской неизвестные устроили стрельбу из автомобиля черного цвета, в результате чего пострадали двое мужчин 1969 и 1977 годов рождения. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Расследованием занялась областная полиция - открыто производство по ст.15 и пп.1 и 2 ст.112 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Как пишет Kherson. net, депутат горсовета Виталий Богданов сообщил, что стрельба велась из черного внедорожника "Ниссан Икс-Треил" с литовскими номерами в автомобиль "Мерседес" с номерами США.

Злоумышленник стрелял в неких Фому и Бурого, написал депутат. 

Досье



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Санстанция по ним плачет
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100