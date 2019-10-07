За бедную путану замолвить слово

07 октября 2019 | 12:17 , Олег Ельцов. ТЕМА

По мнению нового главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в Украине может быть легализована проституция, а вот легкие наркотики - нет. Об этом он заявил в интервью Lb. Своим заявлением Клименко резко конфликтует с устоявшимся мнением: проститутки – это плохо, травокур и прохожий со стволом в кобуре - хорошо.

Что, заметим, свидетельствует про отсутствие элементарной логики в рассуждениях народных масс.

Назовите мне хоть одну жертву проституции. А вот от употребления даже легких наркотиков случаются самые тяжелые последствия. Особенно среди несовершеннолетних и не только.

Расхожее мнение о том, что наличие оружия у каждого прохожего сдержит от противоправных действий вооруженных грабителей и хулиганов также не выдерживает никакой критики. Просто понаблюдайте за бытовыми конфликтами невооруженных граждан – на дорогах, в торговых заведениях, на транспорте и напрягите воображение: что случится, будь оны вооружены? Если у вас бедное воображение, я помогу с прогнозом. Вскоре после легализации короткостволов и тотального вооружения гражданских, масса неадекватов резко сменят повадки, их поведение станет дерзким, а в общественных местах загрохочут выстрелы. И жертвами станут не только те, кто не вовремя попался под руку вооруженным джигитам. Случайными жертвами станут прохожие, люди, оказавшиеся рядом с очагом вооруженного конфликта. То есть – мы с вами: наши дети, близкие…

А чем не угодили обществу проститутки: они бросаются на шею мужчин, выхватывают их из толпы прохожих, отрывают от семьи и тянут в бордели, принуждают к сексу, опустошая кошельки? Да нет: клиент сам их ищет…

В отличие от нарко и оружия проституция кого-то убила? Мне с готовностью сообщат: это позорное явление растлевает нашу молодежь; ты хотел бы увидеть свою дочь на панели? Отвечаю: не хотел бы. И в процессе воспитания сделал все, чтобы она там не оказалась. Но выбор тех, кто на ней стоит – это их выбор. И на это не в силах повлиять запреты и служба по борьбе с торговлей людьми. Проститутки выбрали эту профессию (именно – профессию) по доброй воле, и она им нравится. Возможно, не всем. Но она их отвращает меньше, чем профессия токаря, маляра или секретарши, которую в рабочее время имеет похотливый начальник. Будем ли мы заявлять в духе соцпропаганды, что строитель и учитель – это почетно, а проституция – постыдно? Спорный вопрос. Лучше спросите об этом голландских инвалидов, которых проститутки обслуживают за счет коммунальных бюджетов.

Наконец, поддержать решимость главного полицейского страны легализовать эту нелегкую профессию следует еще и по той причине, что таким образом мы перекроем поток грязных денег, которые текут от проституток в карманы доблестных борцов с торговлей людьми, а после легализации потекут в бюджет.

Также напомню: проститутки и проституты – это тоже украинцы. С легализацией их деятельности они станут защищеннее, смогут объединяться и защищать свои права. А государство сможет контролировать порядок в предоставлении секс-услуг, состояние здоровья жриц любви, вести профилактику преступлений против их клиентов, пр.

И последнее. В стране, где продается все, где каждый только и мечтает продаться подороже, получить при возможности взятку, а остальные – сунуть ее кому-то нужному, постыдно запрещать проституцию. Жрицы любви – отнюдь не самые аморальные представительницы нашего общества. По крайней мере, они намного честнее многих баловней судьбы в салонах «Мерседесов», на которых мы взираем вожделенно и мечтаем повторить их путь к вершинам успеха.

Так поддержим скромных тружениц панели, легализуем их профдеятельность – этот самый узкий сектор безграничного явления проституции, воцарившейся во всех сферах нашего глубоко аморального общества!