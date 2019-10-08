В Черкассах задержали начальника налоговой инспекции

08 октября 2019 | 19:51

Чиновника задержали на получении взятки около 99 тыс. гривен

Начальника одной из государственных налоговых инспекций в Черкасской области задержали на получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По сообщению СБУ, чиновник требовал 99 тыс. гривен от руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий.

"Чиновник гарантировал руководителю сельскохозяйственного предприятия предоставить положительное заключение по результатам налоговой проверки. Он также обещал не привлекать агрария к административной ответственности за якобы нецелевое использование земельных участков", - говорится в сообщении.

В отношении чиновника открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.