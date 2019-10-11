Коломойский решил вернуть себе журнал "Фокус"

11 октября 2019 | 13:29

Национальная полиция открыла уголовное производство по заявлению компании "Акютел ЛТД." (бенефициары - Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский) о незаконной продаже журнала "Фокус" в 2013 году. Об этом говорится в материалах суда.



Указано, что 30 августа текущего года Главное следственное управление Нацполиции начало расследование по заявлению компании "Акютел ЛТД." (Кипр) об утрате ею в 2013 году 50% корпоративных прав в ООО «Издательство Фокус», основными активами которого были еженедельный журнал «Фокус», новостной сайт focus.ua и спецпроект «Фокус. Красивая страна»,



Дело открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.



Полиция под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проверяет обстоятельства законности перехода корпоративных прав в ООО «Издательство Фокус» от компании «Акютел ЛТД» к другим лицам.



В июне 2013 года медиа-компания UMH group Бориса Ложкина и компания "Акютел" Коломойского - Боголюбова продали проект “Фокус” украинской группе Vertex United, основными владельцами которой являются бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский



В декабре 2016 года компания Vertex United продала медиа-проекта "Фокус" бизнесмену Анатолию Евтухову.