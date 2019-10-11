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Коломойский решил вернуть себе журнал "Фокус"
11 октября 2019 | 13:29
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Национальная полиция открыла уголовное производство по заявлению компании "Акютел ЛТД." (бенефициары - Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский) о незаконной продаже журнала "Фокус" в 2013 году. Об этом говорится в материалах суда.
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