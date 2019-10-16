Бородай: Захарченко убили пенсионеры

16 октября 2019 | 12:41

Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».

Это признание можно назвать сенсацией, ведь подобный факт стал общеизвестным только сейчас.



Убийство Захарченко устроили люди, которые контролировались СБУ. Бородаю это хорошо известно, он намекнул на то, что имеет доступ к информации от спецслужб ДНР. Все дело в том, что после распада СССР в Киеве находились архивы КГБ. И о некоторых сотрудниках в Киеве знали. И решили использовать.



«Парадоксально, но факт. Все арестованные по делу — люди, так сказать, глубоко пенсионного возраста» - подчеркнул Бородай, но Захарченко был убит «ячейкой глубокого залегания».



Бородай на уточняющий вопрос ведущего Константина Малофеева подтвердил, что это люди, которым по 70 лет. «На них никто не подумал просто» - добавил Бородай.